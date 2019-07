Un estudi de la UdG sobre la transformació agrària rep un premi internacional

Un estudi de la Universitat de Girona sobre la transformació agrària ha rebut un premi internacional que atorga la revista científica Journal of Agrarian Change. Es tracta del Bernstein & Byres Prize in Agrarian Change corresponent a 2018, que s'ha concedit a un professor de Departament d'Economia i Centre de Recerca d'Història Rural, Gabriel Jover; a Enric Tello i Ricardo Soto, de la Universitat de Barcelona; i Ivan Murray i Onofre Fullana, de la Universitat de les Illes Balears.

El guardó els distingeix per l'estudi «From feudal colonization to agrarian capitalism in Mallorca: Peasant endurance under the rise and fall of large estates (1229–1900)», que ha estat considerat el millor article publicat l'any passat al Journal of Agrarian Change. Els treballs es valoren en funció de la qualitat com a obres d'economia política, la capacitat d'anàlisi, l'originalitat, la qualitat de les proves presentades i el seu ús.