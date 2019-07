En marxa els treballs per adaptar l'heliport del Trueta als vols nocturns

L'hospital Josep Trueta de Girona està adequant la zona de l'heliport perquè l'helicòpter medicalitzat del SEM hi pugui aterrar també de nit per assistir i traslladar pacients greus i crítics. El SEM ha anunciat que, després d'un any de proves, implanta el servei nocturn de forma regular a Catalunya, una mesura per a la qual cal adequar les instal·lacions dels centres sanitaris.

Actualment, l'hospital de la Cerdanya és l'únic centre gironí que té l'heliport certificat per rebre vols de nit, però el Trueta va començar la setmana passada els treballs d'abalisament i il·luminació de la instal·lació actual, situada a la banda fluvial. L'actuació té un cost de 40.000 euros i està previst que acabi en els pròxims dies, segons informa el centre.

Paral·lelament, s'està treballant en un informe tècnic d'altres necessitats de l'entorn, com ara tala d'arbres i abalisament d'edificis o instal·lacions properes, un document necessari per tramitar la modificació de l'autorització actual i fer-la compatible per l'acolliment del vol nocturn.

El centre, a més, té previst ampliar l'helisuperfície actual amb dos helistops més, que permetrien que en determinats moments hi pogués haver tres helicòpters alhora. Aquesta obra, que ja està adjudicada i tindrà un cost proper als 90.000 euros, permetrà que el Trueta aculli de manera fixe l'helicòpter de Bombers durant la temporada d'estiu i puntualment durant la resta de l'any.

Aquesta actuació, que es realitza de forma conjunta entre els Departaments de Salut i Interior, permetria acollir al mateix temps l'helicòpter del SEM que té la base a Girona actualment, l'helicòpter nocturn i el de Bombers.

En el primer any de proves, 177 pacients greus i crítics amb patologies com ara l'ictus o l'infart, s'han beneficiat del vol de nit. Tot i que la base des d'on operen els aparells és a Sabadell, hi ha una desena d'heliports i helisuperfícies certificats per acollir vols nocturns, com el de l'hospital transfronterer. Pròximament també s'hi sumaran l'hospital Verge de la Cinta de Tortosa, el de Tremp i el Trias i Pujol de Badalona i la previsió és que més endavant els helicòpters també puguin aterrar en altres espais habilitats pactats amb el territori com ara camps de futbol.