La Creu Roja va posar en marxa, just ara fa un any, una campanya que vol deixar clar que la pobresa no és un tema resolt. Es tracta d'#EncaraNo, una iniciativa que busca la solidaritat econòmica de la ciutadania per ajudar les famílies i les persones que encara estan castigades per la precarietat econòmica. El projecte s'articula al voltant del web www.encarano.org, on es poden fer donacions.