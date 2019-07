Delta Air Lines premia la innovació d'una miniempresa del Bell-lloc

Delta Air Lines ha premiat un projecte d'estudiants d'entre 15 i 18 anys del col·legi Bell-lloc del Pla per la creació d'una miniempresa. Els joves van guanyar el guardó Delta Innovation Award, en la final europea de la competició JA Company of the year, que es va celebrar a Lille (França) del 3 al 5 de juliol.

L'equip gironí va guanyar la final estatal a Madrid com a millor projecte. A la fase europea, els joves van presentar WaterSave, un dispositiu que permet estalviar el 50% del consum d'aigua i conscienciar la població contra el seu malbaratament. Aquest projecte s'ha elaborat dins el programa Erasmus+ KA229, que el centre desenvolupa amb escoles de Portugal, Polònia i Itàlia, i el jurat en va reconèixer l'enfocament innovador i les possibilitats de prosperar internacionalment.

Més de 200 joves emprenedors, que representen quaranta miniempreses estudiantils d'arreu d'Europa, van competir en la gran final de la Competició de la Companyia de l'Any de JA Europe. Al llarg del curs, els estudiants van passar pel JA Company, un programa d'educació emprenedora que –tal com van indicar des del col·legi Bell-lloc– cobreix les diferències entre les aules i els llocs de treball.