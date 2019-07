Ryanair recupera la ruta entre Girona i Bremen per a la temporada d'hivern

L'aerolínia Ryanair recuperarà la ruta alemanya que connecta l'aeroport de Girona amb la ciutat de Bremen. Segons ha informat l'aerolínia de baix cost en un comunicat, aquest enllaç forma part de «l'ampliació» del calendari d'hivern per a la temporada 2019.

La companyia operarà dos vols setmanals com a part de l'ampliació del calendari d'hivern de Ryanair.

No és una connexió nova. L'última temporada d'hivern que la companyia va volar entre les instal·lacions de Vilobí d'Onyar i Bremen va ser la del 2015. Durant el primer vol d'aquesta ruta es va registrar un 75% de l'ocupació, amb concretament 141 passatgers a bord de l'avió. Així i tot l'any següent Ryanair va anunciar la cancel·lació d'aquest vol fins a la ciutat alemanya.

Ryanair ha anunciat que ja estan a la venda els bitllets per als vols fins al març del 2020, i per «celebrar aquesta nova connexió» ha llançat una oferta de vols per 19,99 euros per viatjar entre els mesos d'octubre i novembre a Bremen. La promoció estarà disponible fins a mitjans del diumenge 21 de juliol.

Amb aquesta acció la companyia de vols de baix cost vol recuperar els passatgers perduts durant aquest passat mes de juny a l'aeroport de Girona. Les operacions van disminuir un 5,7% menys que el mateix mes del 2018, amb un total de 2.150 operacions.

Durant el mes de maig l'aeroport gironí va viure un petit repunt amb un augment de l'1% respecte del maig de l'any passat, però no s'ha tornat a repetir durant els mesos vinents d'estiu.

A més, les xifres acumulades d'aquest any tampoc són gaire positives, amb un total de 7.401 operacions comptabilitzades entre el mes de gener i el de juny, un un 7,6% menys de moviments que un any enrere.

Tot i aquesta caiguda de l'aeròdrom de Vilobí d'Onyar, Ryanair es va posicionar com la companyia aèria més utilitzada de l'aeroport gironí. Durant el mes de juny gairebé set de cada deu passatgers van fer servir l'aerolínia irlandesa de baix cost per desplaçar-se, amb 181.178 passatgers d'un total de 274.000.

Així doncs, els gironins podran tornar a volar des de Vilobí d'Onyar fins a Bremen a mans de Ryanair, després d'haver-hi anul·lat aquest vol fa uns anys.