Nova campanya per seguir l'expansió massiva de l'eruga del boix a Catalunya

L'espècie asiàtica devoradora de les fulles dels boixos, l'eruga del boix, torna a afectar aquest estiu gran part del territori català i avança amb rapidesa. L'any passat la plaga es va estendre fins a 11 comarques, amb les afectacions més importants a la Garrotxa, el Ripollès, Osona i el Berguedà. En aquest context de màxima alerta, el 2018 va iniciar-se el projecte de ciència ciutadana Alerta Forestal per fer un seguiment de l'espècie i valorar l'afectació de les zones atacades, comptant amb la col·laboració de la ciutadania. Enguany es reprèn la campanya en el moment àlgid de la plaga per veure com evoluciona i s'expandeix.

Jordi Vayreda, investigador del CREAF i coordinador científic d'Alerta Forestal, adverteix en declaracions al Diari de Girona que és una plaga massiva impossible de controlar, ja que afecta milers d'hectàrees. «S'haurien de fer campanyes de fumigació massiva, i tot i això no tindríem cap garantia que funcionés», explica. De fet, els experts comparen l'eruga amb un incendi descontrolat que avança pel territori: «hi ha una primera línia de foc (en aquest cas les erugues) que arrasa amb la vegetació que va trobant, els boixos». Vayreds apunta que «l'únic que podem fer és observar les seves conseqüències i fer-ne el seguiment». Així, es vol veure com avança, però també què passa en les zones afectades: si el boix es recupera o, fins i tot, si l'eruga torna als espais ja atacats a menjar-se les fulles que rebroten, com és el cas de la Garrotxa.

El projecte, coordinat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), recull observacions des d'octubre de 2018 per tal de tenir una radiografia de com s'està expandint la plaga arreu. Ja compta amb més de mil usuaris registrats i més de 200 observacions de l'eruga. A més, disposa d'una aplicació mòbil i una web-app on qualsevol pot pujar fotografies i valorar l'estat de boix amb l'ajuda d'infografies. Les imatges han de ser de paisatge i incloure diversos boixos per tal que els experts del CREAF puguin valorar les afectacions a la zona.



«Un perfecte desconegut»

Aquesta espècie invasora va arribar a Alemanya el 2007 a través dels vivers; de la compravenda de boixos asiàtics, els quals eren portadors de la plaga. Vayreda explica que a Àsia l'eruga no és un problema, ja que és endèmica i es troba en equilibri amb el sistema, té els seus depredadors. En canvi, però, a territori català és «un perfecte desconegut», i actua alterant el medi natural on habita. Tanmateix, Vayreda suggereix que el mateix sistema acabarà per tornar a l'estabilitat. «Arribarà un moment en què l'insecte es quedarà sense aliment i s'extingirà», apunta. I és que en zones on hi ha hagut molta incidència i gairebé no queden boixos, la plaga s'acaba.

Actualment l'administració treballa per elaborar un Pla d'Acció on s'estableixen procediments d'actuacions contra la plaga i on es recullen les accions que es duran a terme per estudiar i minimitzar-ne l'impacte.