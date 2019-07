Destapen un frau de més de 9 milions a la Seguretat Social a Girona i altres llocs d'Espanya

La Policia Nacional ha destapat un frau de més de nou milions d'euros a la Seguretat Social a Girona i altres punts de l'Estat. Com a resultat de l'operatiu, hi ha 45 persones investigades, de les quals 28 han estat detingudes a 17 províncies espanyoles: Alacant, Almeria, Barcelona, Càceres, Cadis, Castelló, Girona, Osca, la Corunya, Lleó, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo, València, Valladolid i Zamora.

Una organització delictiva tenia els seus treballadors sense contracte i els feia treballar de dilluns a dissabte sense possibilitat de vacances remunerades. Un altre grup investigat va tractar d'enganyar la Seguretat Social amb la venda de la seva unitat productiva mitjançant un finançament de 700.000 euros, aconseguits per una societat fantasma que no tenia treballadors i en què el seu administrador cobrava el subsidi per atur.

Les investigacions van començar a finals de 2018, després de rebre diverses denúncies que informaven d'il·lícits penals que s'estaven cometent contra la Tresoreria General de la Seguretat Social. Després d'un minuciós estudi de la documentació, la Policia Nacional va observar que, per tal d'eludir el pagament de les quantitats degudes i frustrar les legítimes aspiracions de cobrament de la Tresoreria, es van crear entramats empresarials amb empreses deutores i empreses pantalla a les quals se'ls repercutien els beneficis i el patrimoni.

Els 45 responsables del delicte han resultat ser, principalment, els administradors de fet de les empreses, però també els seus testaferros –alguns treballadors que figuraven en connivència–, així com familiars, als quals s'han imputat delictes contra la Seguretat Social (frau de cotitzacions), frustració a l'execució, frau a la Seguretat Social (de prestacions), falsedat documental, insolvència punible i usurpació d'estat civil.

Avançades les investigacions, es van fer informes patrimonials de les persones implicades perquè puguin sol·licitar l'embargament d'aquells béns localitzats.