L'onada de calor provoca l'alerta per l'augment de l'ozó troposfèric

L'onada de calor ha entrat avui en el seu quart dia consecutiu i ahir es va posar de manifest un nou element de risc. Les altes temperatures dels darrers dies van provocar ahir l'augment dels valors d'ozó troposfèric que poden provocar afectacions respiratòries, sobretot en la població més vulnerable. La Direcció general de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat va emtre un avís on s'informava que el nivells d'ozó troposfèric serien elevats, amb possibilitat de superar el llindar d'informació (>180 µg/m3 horari) i d'alerta (>240 µg/m3 horari) a la zona de qualitat de l'aire de les comarques de Girona.

Per reduir l'exposició a l'ozó troposfèric i als possibles efectes sobre la salut d'aquest contaminant, Protecció Civil recomana a les persones més vulnerables a aquests efectes que redueixin les activitats que suposin esforços corporals intensos, realitzades a l'aire lliure, quan fa calor.

L'onada de calor va viure ahir el seu pic més alt, malgrat que l'augment de temperatures no va ser tan alt com s'havia previst inicialment. La màxima més elevada es va donar a Anglès que no va arribar al 37 graus només per una dècima (36,9 ºC)

Si això va ser durant el dia, cal dir que la nit de dimarts a dimecres va ser especialment dura a la zona de l'Empordà i en punts de l'interior de la província. Cal dir que almenys 12 municipis gironins van patir ahir una nit tropical. La majoria de les estacions meteorològiques del Servei Meteorològic de Catalunya a l'Alt Empordà van superar els 20 graus de mínima. Entre els registres més elevats, destaquen els 22,9 graus de Roses o els 22,3 de Portbou. En ambdues poblacions, hi va bufar el vent de tramuntana, cosa que va provocar que pugés el mercuri.

També hi ha punts fora de l'Alt Empordà que van patir una nit tropical com ara tres poblacions del Baix Empordà, on la temperatura mínima ha estat elevada: La Tallada d'Empordà (20ºC), Torroella de Montgrí (21ºC) i Castell-Platja d'Aro (20,7ºC). També va pujar de valent el mercuri a la capital de la Selva: a Santa Coloma s'ha arribat als 20 graus. I a Banyoles, als 21,5 graus de mínima.

Ahir es va viure el pic de la tercera onada de calor de l'estiu. En el seu tercer dia, a tot Catalunya es va activar l'avís per Calor del Meteocat però el nivell més alt de les comarques de Girona es va situar a la Selva, Garrotxa i Ripollès. Mentre que a la resta, el perill era moderat. L'ambient va ser de nou molt calorós a les hores centrals del dia i xafogós a la Costa Brava durant tota la jonada, segons informa el Meteocat.

Arran d'aquesta situació d'onada de calor, el Govern de la Generalitat va fer una crida a no abaixar la guàrdia i seguir les recomanacions de Protecció Civil pel que fa a la protecció de la salut, i també en extremar la prudència per evitar un incendi forestal.