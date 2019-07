Neix un projecte social i ambiental d'aprofitament forestal a Cassà

Les extraccions i comercialització del bruc, el llentiscle i l'arboç dels boscos catalans s'estan fent sense regulació, sense criteris ambientals i sovint sense l'autorització dels propietaris de les finques. Per revertir aquesta situació, ha nascut Boscos Actius, un projecte amb diferents entitats socials i ambientals que busca crear noves oportunitats de negoci i llocs de treball i una gestió ordenada i sostenible d'aquestes espècies que es comercialitzen en sectors com la jardinera o la floristeria.

De moment, ja s'ha donat feina a catorze persones i pròximament es preveu crear una cooperativa comercialitzadora. Aquest dimecres s'ha presentat a les Gavarres, on es calcula que hi ha 20.000 hectàrees amb bruc. La iniciativa inclou formació i acords amb propietaris forestals per fer una bona planificació de l'extracció d'aquests recursos vegetals.

El projecte està liderat per la cooperativa Idària de Llagostera, l'Associació de Propietaris del Montnegre i Corredor i l'empresa d'inserció Eina Activa. També compten amb la col·laboració de Productors Forestals de les Gavarres i Ardenya, Fundació Emys, el Consorci de les Gavarres, entre d'altres. En l'àmbit institucional, compta amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat i està finançat pel Ministeri de Treball i Seguretat Social.

Aquest octubre finalitzarà la prova pilot que ha permès contractar catorze persones i s'espera incorporar-ne dues més. Entre els objectius, hi ha la creació d'una cooperativa de recol·lectors de bruc, crear dues colles de recol·lectors i aconseguir un mínim de deu acords amb propietaris forestals.

En el cas dels treballadors, el que s'ha fet ha estat incorporar persones que ja treballaven de forma irregular al sector, conèixer la seva situació, formar-los i oferir-los un contracte laboral. El perfil és divers: des de joves que no tenen documentació fins a persones més grans que porten molts anys recol·lectant per complementar-ho amb altres feines precàries.

El projecte també inclou la creació d'una cooperativa comercialitzadora que tracti amb les empreses transformadores i que ofereixi un volum fix de bruc amb una «traçabilitat social i ambiental»: una alternativa reglada a l'economia submergida. «La cooperativa ha de servir per parlar amb un transformador per cobrir-li les necessitats d'aprovisionament a canvi d'una estabilització del preu», detalla la coordinadora del projecte, Anaïs Pascual.



Risc de col·lapse ambiental

Les entitats ambientals i socials que formen part del projecte alerten que el model actual d'aprofitament corre el risc d'entrar en «col·lapse» per l'augment de la demanda d'aquests recursos vegetals (s'usa sobretot en jardinera per fer tancaments i floristeries) i la manca de criteris ambientals i sostenibles. Les pràctiques irregulars i la falta planificació fa que sovint s'exploti i es reculli quan no està en el nivell òptim. Això fa que no s'aprofiti correctament, es creïn zones amb creixements irregulars i, per tant, no se'n fa una explotació eficient.

Els impulsors del projecte també subratllen que una gestió sostenible d'aquests arbustos contribueix a reduir el risc d'incendis, ja que es retira material de combustió del sotabosc.