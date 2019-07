La Generalitat inverteix 3,6 milions en les obres de millora del dic de recer al port de Palamós

El Govern de la Generalitat ha iniciat les obres de millora del dic de recer del port de Palamós, que compten amb una inversió de 3,6 milions d'euros.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va visitar dissabte els treballs i va apuntar que es tracta d'una actuació que servirà per «reforçar el dic i evitar situacions de perill per a tota l'activitat econòmica que s'hi desenvolupa». Així mateix, va subratllar que l'objectiu de les obres és millorar la «seguretat i operativitat» del port, així com guanyar un espai al mar per augmentar el turisme a la ciutat. «Serà un espai de gaudi que es convertirà en icònic al port de Palamós», va assegurar.

El projecte de millora consisteix, principalment, en la reposició de blocs de formigó per evitar que les onades sobrepassin el dic en els dies de fort temporal, a més de donar més seguretat a les activitats portuàries i als treballadors i adequar-lo al canvi climàtic. Es preveu que les obres durin catorze mesos.

Els temporals de mar que hi ha hagut en els últims anys, especialment el del dia de Sant Esteve de 2008, han provocat progressivament danys en el dic i el moviment d'algunes peces de l'escullera i blocs de formigó. El dic de recer del port de Palamós té una longitud de 750 metres, compta amb un moll de 386 metres i una esplanada adjacent que s'utilitza per operar el tràfic de creuers i mercaderies. A més, a l'esplanada hi ha ubicada l'estació marítima i magatzems de mercaderies.

Fins al final de la temporada de creuers d'aquest any, el proper 28 d'octubre, l'estació estarà en funcionament, tot i que, per seguretat, els passatgers i la tripulació no podran anar caminant fins al nucli urbà i seran traslladats en autobús. També s'ha habilitat un espai per guardar la maquinària del sector comercial i emmagatzemar mercaderies.

El conseller va destacar que la inversió afegirà molt potencial al port de Palamós, al qual considera una «estructura estratègica i bàsica de la ciutat, de les comarques de Girona i tot el país».

Calvet va recordar que el Govern, mitjançant Ports de la Generalitat, està desenvolupant un pla d'actuacions de 4 anys en el qual s'invertiran «prop de 30 milions», que suposaran, segons el conseller, més de 100 milions si s'afegeixen també les inversions del sector privat, i només a la zona nord, al voltant d'11 milions.

El conseller va subratllar, durant la seva visita a les obres, que el port de Palamós exerceix una important funció en dinamitzar l'economia de les comarques de Girona i la resta de Catalunya.



