El sector turístic gironí alerta de la "creixent inseguretat" i demana mà dura amb els lladres reincidents

La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona ha reclamat aquest dilluns a través d'un comunicat que s'adapti la legislació a la "creixent inseguretat" que aprecien i se sumen "a la reivindicació de l'Associació Catalana de Municipis (ACM)".

El text recorda que el president d'aquesta organització, Antonio Escudero, ja ha reclamat "com ho fa l'ACM, que es necessita una modificació del Codi penal per elevar les penes dels delictes com per exemple robatoris i furts en establiments públics i privats o habitatges particulars".

"La reiteració delictiva i que els lladres entrin a la presó un dia i al següent surtin ha d'acabar i només es pot fer amb una modificació de la llei", afegeix el comunicat.

Els hostalers demanen que aquests canvis siguin globals "de manera que també regulin les activitats com el Top Manta i la prostitució a les carreteres, que actualment només se sancionen de forma administrativa i no penal, i que ja fa temps que perjudiquen la imatge del territori".

El canvi legislatiu recompensaria segons aquesta posició la labor dels cossos policials, que aquesta federació valora "de forma positiva", i destaca que, encara que diàriament detenen delinqüents, "una vegada en mans de la justícia tornen a sortir".

La nota subratlla que la seguretat ha de ser "una prioritat fonamental de les administracions espanyoles i catalanes" i subratllen la importància de garantir la imatge que s'ofereix sobre això als turistes.