Un vigilant de l'aeroport troba 17 quilos de marihuana en una maleta

Un vigilant de l'aeroport de Girona va descobrir aquest dilluns 17 quilos de marihuana a l'equipatge d'un turista. Els fets es van produir ahir quan el treballador, que es trobava a la zona on es passa el filtre d'equipatge i de passatgers, va detectar que en la maleta d'un turista que viatjava en destinació a la Gran Bretanya hi havia una substància que semblava «orgànica»; ràpidament, va alertar la Guàrdia Civil perquè no veia clar què podia ser i perquè sospitava que podia tractar-se d'algun tipus de substància estupefaent.

El agents van obrir la maleta davant del seu propietari i van comprovar que era droga, en concret marihuana. A dins de l'equipatge, amb paquets envasats al buit, hi havia uns 17 quilos d'aquesta substància. Davant de l'evidència, els agents de la Guàrdia Civil van arrestar el turista, un ciutadà britànic.

Entre els dies 24 i 29 de juliol, la Guàrdia Civil ha comissat 41 quilos de marihuana i 20 d'haixix en tres actuacions diferents entre el 24 i el 29 de juliol. La primera de les intervencions es va produir a la Jonquera, quan uns components de la Secció Fiscal van demanar que un vehicle s'aturés i després d'escorcollar-lo van trobar-se que en els laterals del maleter hi havia diversos paquets, amb un total de 20 quilos d'haixix, i van detenir el conductor.



Fugen i deixen la droga

En la segona actuació, els agents de la Guàrdia Civil, també a la mateixa població fronterera, van intentar aturar un altre vehicle. Aquí, però, es van trobar amb la sorpresa que en veure els policies, el conductor va accelerar i va fugir. I tot seguit, va ser abandonat pels seus dos ocupants.

Aquests van fugir i es van amagar al bosc i van deixar enrere 24 quilos de marihuana al maleter i als seients de darrere del vehicle abandonat. D'aquests ocupants, la policia no en té encara notícia i, per tant, no se'ls va poder detenir pels fets.