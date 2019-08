L'Ajuntament de Camós encarrega un projecte per fer una via verda

L'Ajuntament de Camós ha encarregat el projecte per fer una via verda que ressegueixi la carretera que va fins a Palol de Revardit. El consistori vol que en el futur aquesta via arribi fins al trencant de Cors. De moment, però, desenvoluparia una primera fase en un tram d'uns tres-cents metres. Segons l'alcalde, Josep Jordi, amb aquest nou vial destinat a vianants i bicicletes es milloraria la seguretat de la carretera, que és estreta i per la que hi passen molts camions. El consistori es reunirà amb la Diputació per demanar ajuda econòmica.

Es preveu que el projecte estigui redactat en un termini de dos o tres mesos i la intenció és incloure'l en el pressupost municipal de l'any 2020.