Olot canvia les normes per ser ballador de la faràndula per festes

Els capgrossos ( cabeçuts en l'argot popular) salten embogits i s'obren pas cap a la plaça Major, on els espera una gernació emocionada que esclata en una ovació. No per ells, sinó per les figures dels gegants que emergeixen entre el mar de caps de la gent «Visca els gegants d'Olot!», crida una dona. Es fa un silenci, redobla el tamborí, refila el flabiol. Una noia amb gec blau i barretina toca la dansa i els gegants ballen al carrer Major. L'escena es repeteix any rere any, però, per tenir el privilegi de ser protagonista de les escenes dels balls de la faràndula en les Festes del Tura hi ha una llarga llista d'espera, de 811 olotins, segons dades municipals. Si es té en compte que cada any debuten 4 o 5 balladors com a màxim, molts dels aspirants no tindran prou vida jove per poder ser protagonistes en les cercaviles i balls dels gegants, cavallets i nans. Actualment, una trentena de persones formen part dels balladors que treuen els gegants, cavallets, capgrossos i cap de lligamosques per les Festes del Tura i Corpus. En aquests moments, el protocol estableix que una persona pot ballar un màxim de 6 anys els cabeçuts, 6 anys els cavallets i 10 anys els gegants. Fa 13 anys de l'última modificació del protocol.

Davant d'aquesta circumstància, la Comissió de la Faràndula ha acordat iniciar els tràmits per facilitar que més persones puguin ballar les figures de la ciutat. Segons explica el regidor de Festes, Agustí Arbós, i la membre de la Comissió de Festes, Anna Domènech, dimarts passat l'Ajuntament va traslladar a la Comissió de la Faràndula la necessitat d'iniciar una revisió del protocol que hauria de tenir com a termini la diada de Corpus del 2020. La faràndula surt al carrer per les festes i per Corpus.

«La comissió està formada per balladors i historiadors locals i serà l'encarregada de revisar la llista i buscar que més olotins puguin participar de la faràndula de la festa», exposa Arbós. Segons el regidor, en els últims anys s'ha incrementat en un 20% la gent que s'ha apuntat. Ara, la llista suma fins a 811 persones.

Les primeres persones inscrites són de finals de la dècada dels 90. Per apuntar-s'hi cal que el nen o nena hagi nascut i que la família ompli un formulari que cal entregar a Can Trincheria.

El regidor de Festes apunta que de moment no descarten cap opció per agilitzar la llista. Per exemple, fer sortejos com fan a Berga o escurçar el temps en el qual una persona pot romandre dins de la faràndula. També cal tenir en compte que fer ballar les figures de la faràndula requereix d'una mínima preparació en dansa i música i de prou forma física com per exemple córrer, saltar i ballar pels carrers i places d'Olot de les 17 hores fins a les 21 hores sota el sol de la Festa Major d'Olot.