Tomben la prohibició de dur vel a les treballadores municipals

La prohibició de dur vel que el Front Nacional de Catalunya volia fer efectiva per a les treballadores contractades per l'Ajuntament de Ripoll durant l'horari laboral va ser tombada al ple amb el vot negatiu de la resta de grups.

La defensa que Sílvia Orriols, la número 1 del partit, va fer de la seva moció va posar sobre la taula que l'obligatorietat que tenen algunes dones de portar el hijab respon a una «pràctica masclista i sexista» i va instar les feministes «a fer alguna cosa més que parlar en femení». Des del Front Nacional entenen que el vel i el mocador són una «pràctica misògina» de l'islam, i proposen eliminar-los en defensa dels drets de totes les dones.

L'argumentació de l'equip de govern es va basar en reflexions de la Unesco, Alternativa per Ripoll-CUP van citar el Butlletí Oficial de Girona on s'instava a no discriminar treballares per raó d'origen, i ERC va afirmar que darrere la teranyina dialèctica del Front s'hi amaga «ràbia i por».

La resta de grups també van votar en contra d'una altra moció que demanava que tots els treballadors municipals entenguin i parlin el català, qualificant la proposta de surrealista i excloent, o afirmant que és una mesura que ja es té en compte a l'hora de fer contractes.