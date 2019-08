El Servei de Biblioteques de la Diputació ha ofert cursos TIC a 1.787 usuaris

Un total de 1.787 usuaris de diferents biblioteques de les comarques gironines s'han beneficiat de la formació en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que ha ofert el Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona en el període comprès entre el mes d'abril de 2018 i el mes de juliol de 2019.

Aquesta formació, totalment gratuïta per als usuaris i per a les biblioteques, ja que el Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona n'assumeix el cost, s'ha portat a terme en format de tres hores i amb una oferta de 19 tallers que han tractat sobre temes diversos: com usar els telèfons mòbils i les tauletes, la cerca de feina, gestions quotidianes a internet o iniciació a la informàtica.

Els tallers s'han ofert als usuaris de les biblioteques. S'han impartit 227 tallers, en els quals han participat 40 biblioteques, amb un total de 1.787 usuaris. Aquests usuaris han valorat la formació dels tallers TIC amb una puntuació global de 4,6 sobre 5. Es preveu que aquests tallers es continuïn oferint al llarg del 2020.