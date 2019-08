L'Ajuntament de Figueres aturarà l'ampliació de municipi turístic

L'Ajuntament de Figueres deixarà en suspens la petició per ampliar la declaració de municipi turístic a tota la ciutat i va anunciar que està treballant en un pla d'acció per aconseguir que funcioni l'obertura dels festius al centre de la ciutat. L'alcaldessa, Agnès Lladó, va dir que fins que no obrin més establiments a la zona actualment autoritzada no es pot tirar endavant l'ampliació. Lladó va afirmar que en tots aquests anys els governs municipals no han fet res perquè funcionés i que la decisió d'estendre l'excepcionalitat a tot Figueres es va prendre de «manera precipitada i sense consens amb el sector». De fet, el dia de l'aprovació una cinquantena de treballadors s'hi van manifestar en contra i els grups d'ERC –que lidera l'alcaldessa–, CUP, el PSC –també al govern– i Compromís hi van votar en contra.

Figueres va aprovar el mes d'abril demanar a la Direcció General de Comerç l'ampliació de la declaració de zona turística a tota la ciutat. La mesura és vigent al centre des de fa gairebé set anys però mai ha tingut el resultat esperat i són poques les botigues que obren regularment els diumenges i festius, tot i poder-ho fer des de Rams fins al 31 de desembre. Fa temps que la zona comercial de Vilatenim, on hi ha importants cadenes com el Decathlon, demanava tenir la mateixa categoria i, per això, l'anterior equip de govern va decidir tirar-ho endavant però estenent-ho a tota la ciutat. L'acord va tenir els vots en contra d'ERC, el PSC, la CUP i Compromís, que ara integren el govern municipal i l'oposició de diversos treballadors d'aquesta zona comercial, una cinquantena dels quals van protestar al ple. Ara, l'alcaldessa, Agnès Lladó, va anunciar que deixarà en suspens l'ampliació i que així ho ha comunicat a l'associació Comerç Figueres. Lladó considera que la decisió es va prendre de manera «precipitada» i «sense consens amb el sector» i creu que fins que no funcioni a ple rendiment la que ja hi ha en aquests moments, no es pot ampliar el radi d'actuació. En aquest sentit, va explicar que la declaració al centre de la ciutat té vigència fins al desembre del 2020. Per això, des del setembre i fins aleshores impulsaran un pla d'accions amb l'objectiu de «fer que funcioni».

De moment, no n'ha desvetllat els detalls però va dir que a l'àrea de Comerç hi destinarà tots els esforços perquè el sector serveis és un dels principals motors econòmics de la ciutat. «La declaració al centre no ha funcionat però per part de l'Ajuntament fins ara no s'ha fet res», va insistir.