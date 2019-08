Cinc cabres sense identificació apareixen en un camp de Llambilles

A les cinc de la tarda de dimarts passat, cinc cabres sense identificar corrien pel poble de Llambilles (Gironès). Les cinc bèsties es movien pel municipi davant l'expectació i sorpresa dels veïns.

Les cabres van aparèixer en un camp de davant la casa d'un veí, proper a la carretera C-65 el qual va avisar l'alcalde, Josep Maria Vidal. El batlle es va desplaçar personalment fins al lloc i va provar de capturar-les a totes cinc, però «es van escapar muntanya amunt i va ser impossible», relata Vidal. Així, Vidal va decidir avisar els Agents Rurals, mentre les cabres, paral·lelament, creuaven la C-65. Un grup de veïns hi eren presents per ajudar-les a travessar sense que patissin mal o es generés un accident, acompanyant-les fins a una nau industrial de l'empresa Artistar al polígon Les Conques de Llambilles. Tot i ser un poble molt tranquil, no és estrany per als habitants creuar-se amb diferents animals, però la sorpresa és que es tracta del primer cop que no s'aconsegueix identificar ni d'on provenen ni com han arribat aquests mamífers fins al poble. Com que no portaven cap sistema d'identificació, els agents rurals no sabien determinar-ne l'origen i es descartava que fossin propietat de cap casa del municipi, ja que segons l'alcalde, «cap casa de Llambilles té cabres.» Des de llavors, resten confinades a la nau al'espera de que el Servei Veterinari del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació les visiti per assegurar-se que no pateixen cap malaltia contagiosa, les identifiqui i les marqui per després autoritzar i garantir la seguretat del seu trasllat, que es preveu que sigui aquest matí.

Davant la troballa, els veïns de la zona van enviar un correu electrònic a la Fundació Santuari Gaia per demanar-los que se'n fessin càrrec, a la qual cosa van respondre afirmativament i el consistori també ha autoritzat que les recullin. Segons la fundació, la primera informació que va donar el consistori als Agents Rurals en trobar-les era que si no trobaven un lloc on deixar-les, les portarien a l'escorxador perquè, segons afirmen, «quan un animal no està identificat el sacrifiquen». El santuari tampoc sap quan els arribaran les cabres i es queixen que no hi hagi un protocol establert i que l'Administració no els deixi fer-se càrrec de les proves veterinàries des del primer dia. Per ara, les cinc resten a l'espera dels veterinaris per seguir el camí.