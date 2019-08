La fundació tutelar gironina Support gestiona el 60% de totes les assistències de Catalunya

Aquesta figura jurídica obliga als professionals a respectar la voluntat i les preferències de les persones amb discapacitat

La fundació gironina Support assumeix a dia d'avui el 60% de les assistències jurídiques de tot Catalunya i ja gestiona 81 casos. L'assistència és una figura jurídica diferent de la tutela per a persones amb discapacitat. El codi civil català va crear-la per tal que els professionals respectin la voluntat i les preferències de les persones. De fet, aquesta és la figura que més s'apropa a les recomanacions que fa l'ONU sobre l'assistència jurídica de les persones amb discapacitat. La fundació gironina ha fet una important aposta per aquest nou model i per això durant la primera meitat del 2019 ja s'han registrat un 50% més d'assistències que no pas de casos de tuteles o curateles.

La fundació tutelar gironina Support segueix marcant la línia sobre l'assistència jurídica a persones amb discapacitat per sobre de la resta de Catalunya i actualment assumeix un 60% de totes les assistències que hi ha vigents a tot el país. Concretament, la Fundació Support gestiona 81 casos d'assistències mentre que en el conjunt de les altres demarcacions tan sols en gestionen 141.

L'assistència és una figura jurídica prevista en el codi penal que permet que una persona major d'edat que no pot tenir cura d'ella mateixa o dels seus béns pugui sol·licitar davant d'un jutge un assistent. De tota manera, aquest procés ha de ser voluntari i la peculiaritat d'aquesta figura és que en cap cas es decreta la incapacitació de les persones.

D'aquesta manera, el sol·licitant i el jutge acorden en quins àmbits l'assistent ha d'intervenir (acompanyament en temes de salut, tenir cura de la llar, ajudar-lo en tràmits, assessorar-lo en gestionar el patrimoni...). De tota manera, en cap cas el professional pot anar en contra dels desitjos de l'usuari. A més, la persona assistida pot demanar al jutge que cessi la mesura en qualsevol moment.

Aquesta és una figura que respon a la demanda de la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides de respectar la voluntat dels usuaris. La fundació gironina ha apostat per aquesta via i, de moment, en la primera meitat de 2019 ja ha tramitat més assistències que totes les que va tenir el 2018.

De fet, Support ja ha tramitat un 50% més d'assistències que de tuteles o curteles en tot el que portem d'any. Un 48% dels usuaris l'entitat són persones amb discapacitat psicosocial, un 28% amb discapacitat intel·lectual i un 18% amb deteriorament cognitiu. El 5% restant respon a diagnòstics difícils de classificar.

Precisament aquesta setmana la Fundació Support ha rebut la visita de la primera Relatora Especial de Nacions Unides, Catalina Devandas. Aquesta ha vingut fins a la seu de la fundació per conèixer de primera mà la tasca que està fent aquesta entitat per promocionar la figura de les assistències i com ha enfocat el treball dels seus professionals amb l'objectiu de respectar la voluntat de les persones amb discapacitat.