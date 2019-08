Dues xerrades per a la gent gran de Crespià sobre l'insomni i la salut bucodental

Els Serveis Socials del Consell Comarcal del Pla de l'Estany han organitzat dues xerrades sobre l'insomni i la salut bucodental, per aquest octubre al local social de l'Ajuntament de Crespià. Emmarcades en el programa d'educació sanitària, aquestes ponències van destinades a la gent gran del municipi.

La farmacèutica Maria Carme Busquet serà l'encarregada de portar la batuta de les dues xerrades, que estan programades pel dia 8 i 22 d'octubre.

El col·loqui sobre l'insomni és el primer del calendari. En concret està programat pel dimarts 8 d'octubre, a les cinc de la tarda, al local social de l'Ajuntament de Crespià. D'aquesta manera, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona assegura que «els problemes de l'insomni són habituals en les persones d'edat avançada» i apunta que «és important eliminar els factors que poden impedir el descans adequat abans d'instaurar un tractament».

La segona xerrada tractarà sobre la salut bucodental i s'ha organitzat pel dimarts 22 d'octubre, a les cinc de la tarda, al mateix local social de l'Ajuntament de Crespià. Així, l'Agència de Salut Pública de Catalunya informa que «tot i que se suposa que les dents són per a tota la vida, al voltant del 30% de la població d'entre 65 i 74 anys no té cap dent natural. Per mantenir les dents sanes convé mantenir una bona higiene».

Certament, les dues xerrades tracten aspectes de la salut que afecten directament a la gent gran i ofereixen coneixements per pal·liar els seus problemes.