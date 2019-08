Dos estudiants de centres gironins, al Mundial de l'FP que se celebra a Rússia

Reparació de carrosseria i servei de restaurant i bar. Aquestes són les dues modalitats o skills en les quals competeixen el gironí Gabriel Tudor, de Llagostera i alumne de l'Escola Tècnica de Girona, i el mallorquí Guillem Marroig, de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona. Després de guanyar la medalla d'or al Campionat d'Espanya de Formació Professional SpainSkills, tots dos s'han desplaçat a Kazan, a Rússia, per participar en el Campionat Mundial WorldSkills 2019, del 22 al 27 d'agost. Hi participen més de 60 països en 56 modalitats d'oficis i un total de 1.354 competidors joves. D'aquests, 28 són representants d'Espanya, dels quals set alumnes són catalans i dos, estudiants de Girona. La delegació catalana és la que aporta més participants de tot l'Estat.

«Aquesta experiència ha estat una de les millors de la meva vida i no ho canviaria per res del món. Estic molt content i he après moltíssimes coses noves», expressa Gabriel Tudor. L'especialitat d'aquest jove de 22 anys és la reparació de la carrosseria de cotxes defectuosos o que han tingut algun accident. Algunes de les proves a les quals s'ha sotmès són la substitució d'un lateral d'un cotxe o la reparació d'un capó d'alumini per una pedregada. El jove explica que el nivell del mundial és «molt elevat» i indica que Espanya, en comparació amb altres països, dona poca importància a la formació professional. «Hi ha països que destinen molts diners a entrenar els joves, especialment els asiàtics. Això a Espanya no es fa», denuncia.

Per la seva banda, Guillem Marroig té 20 anys, és de Mallorca i en fa dos que va venir a viure a Girona per cursar el grau superior d'Hostaleria i Serveis. Explica que va ser el seu tutor el que el va animar a presentar-se, primer al concurs de Catalunya, després a Madrid i ara a la final de Rússia. «El nivell del mundial és molt elevat. En el meu skill hi participen 33 països, i molts porten entrenant-se des de fa tres o quatre anys. En canvi, nosaltres -els espanyols- tan sols fa tres mesos que ens estem preparant», explica en Guillem. Apunta, a més, que el campionat no deixa de ser una carrera de fons. «Nosaltres ho veiem com un entrenament per presentar-nos al campionat europeu que se celebrarà a Graz, Àustria, el setembre de 2020. Hi anirem més ben preparats i esperem aconseguir millors resultats». En Guillem s'ha enfrontat a proves de servei casual, servei de cafès, cocteleria, servei de banquet i servei de gala, amb una petita prova d'explicació de vins. Tot i ser uns dies intensos, de set hores de feina diàries i molts nervis, els estudiants també han tingut temps per fer turisme i descobrir la ciutat russa.

La competició mundial se celebra cada dos anys i agrupa joves d'arreu del món que practiquen una de les 56 habilitats escollides, que engloben una àmplia gamma d'indústries: des de fusteria fins a floristeria; perruqueria a l'electrònica; i reparació de carrosseria o restauració. Els competidors que arriben a la final han estat prèviament seleccionats en competicions d'habilitats que es realitzen als països i regions membres de WorldSkills, entre ells, Espanya.

De moment, però, encara no se saben els guanyadors d'aquesta edició. L'objectiu, segons indiquen els organitzadors d'aquest esdeveniment, és dotar de major visibilitat la formació professional especialitzada com una de les eines de transformació social i econòmica i crear xarxes de col·laboració entre centres educatius, professorat i empreses del sector.