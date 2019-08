L'ocupació hotelera a la Costa Brava compleix les expectatives i arriba al 90%

Els hotels de la Costa Brava han tancat un agost amb una mitjana d'ocupació del 90%. La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona valora positivament les dades d'ocupació procedents dels agremiats de les onze associacions membres de l'entitat i assenyala que s'han complert les «expectatives».

Segons dades recopilades per la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, els establiments del litoral de l'Alt Empordà han tingut un 86% d'ocupació, un 91% a la zona de la Costa Brava centre i fins al 93% a la Costa Brava sud.

A la resta de territori gironí l'ocupació ha estat més baixa, com és habitual en aquesta època, segons les dades del sector. A Girona i rodalies s'han omplert el 87% de les places, mentre que a la Selva l'ocupació ha estat d'un 74% i a la Garrotxa, d'un 79%.

Pel que fa al Pirineu gironí, els establiments de la comarca del Ripollès s'han quedat al 73% i a la Cerdanya han arribat al 82% de l'ocupació.

No obstant, des de la Federació d'Hostaleria destaquen que alguns establiments de la Costa Brava Sud situats en municipis com Lloret de Mar i Blanes han arribat a aquests nivells d'ocupació gràcies a les ofertes d'última hora, una estratègia que utilitzen altres comunitats autònomes, com ara Balears i Canàries, on també hi ha una capacitat hotelera elevada.

Els hotelers de la Costa Brava ja van tancar el mes de juliol amb les previsions «generalment acomplertes» i amb una ocupació mitjana del 77%. Segons les dades recopilades per la Federació d'Hostaleria, els establiments del litoral de l'Alt Empordà han tingut un 69% d'ocupació, els de la Costa Brava centre, un 81%, i els de la Costa Brava sud, un 82%.



Primera quinzena de setembre

Pel que fa a l'ocupació de setembre, el sector preveu que es concentri sobretot durant la primera quinzena, seguint la tendència de l'any passat, mentre que a Girona i rodalies s'espera que sigui més alta durant la segona quinzena.

En el cas del litoral gironí, on s'espera un major nombre de reserves és a la Costa Brava centre i la sud,que podrien arribar al 75% i 80% d'ocupació, respectivament, mentre que a l'Alt Empordà es preveu que sigui del 60%.

A la ciutat de Girona i a rodalies es preveu una ocupació de fins al 70%.

A l'interior de la comarca de la Selva i a la Garrotxa, confien poder fregar el 60% de places ocupades, mentre que al Ripollès i la Cerdanya preveuen situar-se en un 55% d'ocupació.