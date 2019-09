ERC celebra que s'eviti el perill dels pollancres morts a l'entrada de Ripoll

El grup d'ERC a l'Ajuntament de Ripoll va mostrar la seva satisfacció pel fet que el Govern català ordenés talar els pollancres morts del jardí que es troba entre el carrer d'Antoni Gaudí i Cornet i la carretera C-17, a l'entrada sud de la localitat. El grup d'ERC va entrar una pregunta per escrit a l'Ajuntament amb aquesta finalitat en considerar que aquests arbres representaven un perill evident, tant per als veïns de la zona, com per a tots els usuaris de la carretera; i en qualsevol episodi de vent podien caure i causar danys.

Des d'ERC van recordar que «aquesta pollancreda es va executar en les obres d'urbanització del sector de Cal Déu, que l'arquitecte del projecte d'urbanització va ser en Pere Solà i aleshores l'alcalde era l'Eudald Casadesús, del grup de CiU; i no ens costa gens felicitar aquella iniciativa, fet poc habitual entre grups polítics diferents, i que pensem que caldria reconsiderar per part de tothom la política de crítica constant per obres o projectes executats per altres, i valorar més la feina realitzada per tothom».

Des del partit republicà van assenyalar que «la nostra intenció seria que es mantingui aquesta entrada a la població amb un jardí frondós; però realitzant un manteniment acurat». En aquest sentit, van afegir que «per tal d'evitar la mort de nous exemplars, o bé a l'hora d'anar realitzant el manteniment, caldria parar atenció en el què ens diguin els experts, i per això ja apuntàvem un enllaç a diferents conceptes com l'àrea basal que fa referència a la densitat d'arbres en una massa forestal, o la llei d'autotala que hi va relacionada»

Finalment, ERC assegura que «caldria buscar assessorament professional per tal que ens guiï a l'hora de realitzar el manteniment dels pollancres, i també per evitar que en un futur puguin esdevenir un perill».