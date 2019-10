Comunistes, animalistes, verds i «antiretallades»: les alternatives electorals del 10-N

Les «altres» candidatures a les eleccions generals. El BOE ha publicat recentment les quinze candidatures que es presenten al Congrés i les catorze del Senat a les comarques gironines. Algunes –PSOE, ERC, JXCat, comuns, Ciutadans...– són més que conegudes, mentre que altres continuen essent les grans desconegudes.

os partits comunistes, una esquerra «en positiu», la defensa utòpica d'aconseguir «un mon més just», un partit disposat a deixar buits els escons que pugui aconseguir i el cada cop més popular PACMA, partit contra el maltractament animal.

A les comarques gironines s'han presentat un total de quinze candidatures a les properes eleccions generals del 10 de novembre, de manera que, més enllà dels grans partits d'àmbit català i estatal, n'hi ha set més que, malgrat tenir unes opcions pràcticament nul·les d'aconseguir representació, han presentat candidatura.

pacma



Defensa dels animals, el medi ambient i la justícia social

És, sense dubte, el més gran dels partits «petits». A les eleccions del 28-A va aconseguir 5.112 vots a les comarques gironines, el que va suposar un 1,3% dels sufragis. La seva bandera és la lluita contra el maltractament animal, tot i que també defensa el medi ambient i la justícia social. Entre les seves campanyes més populars hi ha les que ha fet contra la cacera i la tauromàquia, i el passat mes de setembre es va manifestar públicament en contra del polèmic correbous de Vidreres. Una altra de les seves campanyes més recents ha estat en relació amb els cavalls que són explotats transportant carrosses de turistes. Entre les seves prioritats, expliquen, també hi ha la lluita contra el canvi climàtic, la sanitat universal, una educació gratuïta de qualitat, la lluita contra la violència masclista i l'accés a la vivenda per a les persones joves i vulnerables.

escons en blanc



Deixar buits els seients de l'hemicicle

La principal proposta dels Escons en Blanc és, senzillament, no ser-hi. El seu únic punt del programa electoral, en qualsevol tipus d'eleccions, consisteix a deixar buits els escons que aconsegueixin, tot renunciant a sous o subvencions. Aquesta és la manera que tenen de visibilitzar els vots en blanc, els nuls o les abstencions, que habitualment passen desapercebuts perquè no influeixen el repartiment d'escons. O, si es vol veure d'una altra manera, «és una forma d'utilitzar el poder del teu vot per expulsar polítics de les institucions», expliquen al seu web. A les passades eleccions municipals van obtenir dos regidors a l'Ajuntament de Foixà, on ja fa anys que es presenten.



retallades zero - grup

verd



En contra les retallades dels serveis públics

Reatallades Zero va néixer l'any 2014 amb la vocació de ser un moviment «social, cultural i polític» en contra les retallades en els serveis públics per part de l'administració. També promouen l'ecologisme i defensen la necessitat de promocionar la dona en política, i prediquen amb l'exemple: les 52 candidatures que presenten arreu de l'Estat estan encapçalades per dones -en el cas de les comarques gironines, la candidata és Rosa Estefanía Pérez. D'altra banda, es manifesten absolutament a favor «de la unitat d'Espanya i el seu poble treballador», i adverteixen que s'oposen «a qualsevol tipus de projecte de divisió i enfrontament». A les eleccions del 28 d'abril van aconseguir 433 suports a les comarques gironines.



per un món més just



Erradicar la pobresa i lluitar contra la crisi mediambiental

La lluita contra la pobresa, garantir l'aplicació de polítiques socials, promoure el respecte als Drets Humans i al Medi Ambient i lluitar per una millora del planeta a escala global són les prioritats d'un partit anomenat Per Un Món Més Just. Afirmen que volen construir una nova societat basada en una «ciutadania global fraterna», seguint les directrius de la Declaració Universal de Drets Humans. Per aconseguir-ho, entre les seves prioritats hi ha fer front a reptes com la pobresa extrema en el món o la degradació mediambiental, establir un règim de drets i obligacions ciutadanes «que no discriminin en funció de la nacionalitat de la persona» i buscar acords globals «que impedeixin que els països competeixin entre ells».



esquerra en positiu



L'esquerra no nacionalista

«L'esquerra no nacionalista». Així es defineix Esquerra en Positiu: d'esquerres, perquè creuen «en la igualtat de drets per a tots els ciutadans, en el repartiment de la riquesa, en la igualtat d'oportunitats, en la fiscalitat justa i progressiva i en un estat social que proveeixi educació, sanitat i pensions per a tothom». I no nacionlista, perquè defensen l'internacionalisme i la unitat de la classe treballadora: «El nacionalisme i l'independentisme només beneficien la classe privilegiada», apunten. A les eleccions del 28 d'abril van aconseguir 240 vots a Girona.



partit comunista del

poble de catalunya



Anticapitalistes i republicans

Un partit comunista en tota regla, que el passat 28 d'abril va obtenir 353 suports a les comarques de Girona. Opinen que aquesta repetició de les eleccions manifesta «la incapacitat dels partits polítics del sistema de gestionar els interessos de la burgesia espanyola», i creuen que això fa cada cop més evident «la crisi del sistema de dominació capitalista de l'Estat espanyol». El seu programa inclou la sortida de l'euro, de la Unió Europea i l'OTAN, la nacionalització de serveis estratègics i la il·legalització de les empreses de treball temporal.



partit comunista dels

treballadors de

catalunya



Jornada laboral de 35 hores i crítica a l'independentisme

Un altre partit comunista, centrat especialment a defensar els drets dels treballadors i molt crític amb l'anomenda «llei Aragonès», per por que privatitzi desenes de serveis públics. Defensen la jornada laboral de 35 hores setmanals i lamenten que els independnetistes porten Catalunya «a un carreró sense sortida».