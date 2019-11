El telèfon contra el maltractament infantil tanca el setembre amb 846 trucades de Girona

La notificació o les consultes sobre maltractament infantil a les comarques de Girona fetes al telèfon de la Generalitat 116 111 no s'ha aturat ni un mes aquest 2019 i, fins al 30 de setembre, ja havia generat 846 trucades. A l'espera de tancar l'últim trimestre de l'any, el ritme d'avisos i preguntes s'assembla al del 2018, quan es van identificar 1.231 comunicacions gironines.

El matís de la identificació és important perquè, en tractar-se d'un suport anònim que no deixa rastre, no totes les persones que l'utilitzen desvetllen d'on són, cosa que, tal com van aclarir des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, pot fer que hi hagi més telefonades gironines de les que es té constància. Sigui com sigui, les dades mostren que el tercer trimestre de 2019 va acabar amb gairebé el 69% de totes les trucades rebudes l'any passat.



Mesos de més activitat

D'acord amb el registre del telèfon Infància respon d'enguany, l'agost i el gener són els mesos en què el número s'ha marcat més vegades des dels municipis gironins (115 i 112, respectivament), seguits molt de prop pel setembre (109). Per altra banda, abril i maig, en canvi, sumen el menor nombre de telefonades (77 i 74).

De les 846 trucades registrades durant els nou primers mesos de l'any, 214 es corresponen a casos nous, dels quals 143 els van notificar professionals que treballen amb menors i 71, persones a títol particular. Un altre paquet destacat el conformen expedients derivats per la Unitat de detecció precoç del maltractament infantil (Udepmi), que pugen a 130.

Des d'Afers Socials apunten que el servei telefònic també sol rebre trucades «de gestió» (585, de gener a setembre, a Girona) fetes per professionals i relacionades amb expedients que estan oberts a la Direcció general d'atenció a la infància i l'adolescència (DGAIA). El motiu és resoldre dubtes que no poden esperar que els serveis territorials del Departament reobrin les oficines l'endemà.



Més de 18.700 expedients en un any

Si s'obre el focus a tot Catalunya, l'últim registre oficial d'Infància mostra que el sistema de protecció de la Generalitat ha obert 18.725 expedients nous entre el setembre de 2018 i l'actual. El 2019, la xifra ha anat pujant cada mes fins a la primavera i la més alta, 1.773, es va comptabilitzar al març. Després d'un descens superior als 300 casos a l'abril, el maig va remuntar ostensiblement fins a arribar als 1.676 expedients, i els dos últims mesos es van mantenir per sobre dels 1.200.

Al setembre, la DGAIA havia separat 9.701 menors catalans de la seva família per aplicar-los una mesura protectora. Més de la meitat, el 52,6%, tenen la nacionalitat espanyola i el 47,4% són estrangers; d'aquests últims, el 35% estan sols, no tenen cap referent familiar. Segons aquest informe, al final del tercer trimestre de l'any, a Catalunya s'havien atès 3.391 menors migrants desemparats (l'última actualització de dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el 15 d'octubre, xifrava aquest col·lectiu en 428 nois i noies a Girona).

Per edats, la majoria dels infants i els adolescents tutelats, el 49,1%, tenen entre 15 i 17 anys. Pel que fa a la protecció assignada per l'administració, el 60,6% d'aquests 9.701 menors viuen en un centre residencial i el 38,3% estan en acolliment familiar (l'1,1% restant s'ajusta a altres situacions, entre elles, mesures provisionals).

Un altre paràmetre rellevant és que la Generalitat ha considerat necessari obrir un expedient de risc 7.011 vegades, en les quals la protecció del menor no requereix separar-lo del nucli familiar. Sí que s'ha fet, en canvi, en els 3.797 infants i adolescents que, fins al setembre, van motivar l'obertura d'un protocol de desemparament.

Aquestes dades reflecteixen l'estat dels expedients oberts per la DGAIA a data del 30 de setembre i provenen majoritàriament del Sistema d'informació i gestió d'infància i adolescència (Sini@), però també de la Unitat de detecció precoç de maltractament infantil, l'Àrea de suport als joves tutelats i extutelats, l'Institut català de l'acolliment i l'adopció i del Registre unificat de maltractament infantil del Departament de Salut, a més d'Infància.

Pel que fa a les trucades al servei telefònic Infància respon, que és gratuït i permanent, fins a finals de setembre s'havien acumulat 12.583 trucades d'arreu de Catalunya. D'aquestes, les 846 que es té constància que són de Girona en representen el 6,74%.

En l'àmbit de l'Estat, també funciona un telèfon habilitat pel Ministeri d'Educació (900 018 018) que es va estrenar el 2016 i des de l'any passat gestiona la Fundació Anar, que espera l'autorització de l'Estat per difondre els registres del 2018.