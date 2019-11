Un incendi a les vies talla la circulació de trens entre Caldes i Maçanet de la Selva

La circulació de trens es va interrompre ahir a la nit entre Caldes de Malavella i Maçanet de la Selva a causa d'un incendi que es va declarar al mig de les vies, segons va informar Renfe i van confirmar els Bombers de la Generalitat.

El succés, que va afectar les dues vies que hi ha en aquest tram, es va detectar poc abans de les nou de la nit i el cos d'extinció d'incendis hi va enviar una dotació. El foc, que va interrompre el servei de les línies R11 i RG1, va obligar a un tren de passatgers a aturar-se a la zona afectada. Adif no va tallar la tensió de la catenària perquè primer va voler dur el comboi fins a una estació propera.

Cap a un quart d'onze de la nit, Protecció Civil va donar l'avís via Twitter que el foc ja estava extingit i la circulació dels trens va tornar a la normalitat sense necessitat de transport alternatiu per carretera.