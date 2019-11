L'alcalde d'Olot insinua que els pressupostos es podrien aprovar l'any vinent

L'alcalde ha posat d'exemple l'existència d'ajuntaments que aproven els pressupostos al gener, al febrer, al març o fins i tot l'abril. Ha recordat que l'estat espanyol fa servir els pressupostos del 2018 i la Generalitat els del 2017. Enguany, queden dos plens ordinaris per poder votar els pressupostos del 2020, un està programat per dijous, dia 21 de novembre, i l'altre pel 19 de desembre. Això no obstant en poden convocar un d'extraordinari.

Berga ha explicat, en diferents ocasions, que almenys mantindrà les partides del pressupost del 2020 referent a ajuts socials, educació i promoció econòmica. Es tracta de partides que s'havien d'aprovar en el ple suspès el dilluns, dia 30 d'octubre. El pressupost que encara no ha tirat endavant era un 12,39% superior al del 2019 i un dels més alts dels últims anys.



Sobre la taula

La previsió per Educació era d'1.790.000 euros, cosa que representava un increment total de 327.545 euros amb relació a l'exercici actual i un increment del 151% amb relació als 740.500 euros que l'Ajuntament va destinar a Educació el 2012. L'augment de la inversió del municipi està relacionat amb el decreixement de l'aportació de la Generalitat. Pel que fa a la promoció municipal no van publicar-ne dades en les informacions que van avançar abans del ple suspès.

Aquell pressupost proposava inversions per valor de 5.146.403 euros. Es tractava d'un augment de prop del 62% amb relació a les d'enguany i era el més alt dels últims 11 anys. Entre les inversions previstes hi ha la de 568.691,97 euros destinada a l'espai Cràter. Aquesta inversió no es pot posposar perquè va lligada a les subvencions compromeses i al calendari d'execució. Una inversió que no ha estat definida d'intocable és el pla de renovació dels barris amb una partida d'1.971.750 euros. També havien previst destinar diners als projectes de la piscina municipal i la nova biblioteca.

Havien previst un increment de 130.000 euros per entitats i associacions. Després hi ha l'increment obligat dels salaris del personal que ja queda cobert amb l'increment del 4% de l'IBI aprovat en el ple d'aprovació de les ordenances fiscals, en el ple del dilluns, dia 4 de novembre.