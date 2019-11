Desallotgen els manifestants i es dispersen per carrers de Salt

Un gran dispositiu policial format per Mossos d'Esquadra i Policia Nacional, va acabar amb el tall de l'autopista AP-7 que s'havia iniciat a Salt aquest dimarts pels volts de les sis de la tarda. Setze hores després, pels volts de les deu del matí, una vintena de furgonetes policials, primers dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra i després, una desena de la Policia Nacional, van aparèixer pels dos sentits de l'autopista.

A les vuit del matí Tsunami Democràtic ja havia donat el tall per finalitzat i va qualificar d'èxit els tres dies de mobilitzacions. Això, però, no es va traduir amb la marxa de la gent, sinó que aquesta va decidir quedar-s'hi fins a l'arribada de les forces de seguretat.

A les deu, les van veure arribar i els manifestants, majoritàriament, van sortir de la carretera i es van enfilar pels marges de l'autopista, des d'on la nit abans havien accedit a la via.

En aquest espai el dia abans van talar molts arbres i ahir els va servir de punt per escapolir-se. Alguns agents, en veure que alguns assistents s'hi quedaven, també s'hi van enfilar per fer-los marxar i portar-los als carrers de la zona. A la calçada, mentrestant, alguns manifestants en veure la presència policial s'hi van enfrontar llançant ampolles i pedres.

La forta presència d'agents antiavalots va haver de sortejar les barricades com va poder, -enfilant-se per les tanques i arbres que havien col·locat el dia abans- i finalment, van poder dispersar tothom.

Aquesta actuació policial va aconseguir fer fora els manifestants de la carretera però alguns d'ells, un grup reduït -una cinquantena-, van decidir que volien seguir mobilitzant-se i oposant-se a la policia.

Aquestes persones, un cop dispersades pels antiavalots es van escampar per carrers del barri vell de Salt. La majoria pel carrer Major de la població.

La Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra van mobilitzar-se ràpidament per la zona i van perseguir-los per alguns carrers del centre de la població i sota de la mirada de molts veïns que, expectants -alguns crítics també amb l'actuació policial-, veien com el carrer Major s'havia convertit en un espai de persecució policial i barricades. Uns murs que van crear amb algun senyal de trànsit i movent contenidors del seu lloc i intentant cremar-ne alguns d'ells.



Ferit greu per foam

Els Mossos d'Esquadra van disparar bales de foam i una d'aquestes en el moment del desallotjament va acabar tocant un dels manifestants. Un jove va quedar ferit i va patir un traumatisme cranial amb una posterior fractura. El SEM el va evacuar a l'hospital Santa Caterina de Salt i posteriorment se'l va translladar a l'hospital Josep Trueta. Allà s'hi va quedar ingressat en estat greu, segons fonts del centre sanitari.

A banda del jove ferit, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional es van mantenir durant hores per la població de Salt i van fer diverses identificacions. Una de les més nombroses al carrer de Pep Ventura on es van identificar i escorcollar a una quinzena de persones per part del CNP. A la plaça que hi ha a tocar del passeig de Marquès de Camps, els Mossos van identificar un grup de cinc joves.



Valoració de danys

Aquesta situació derivada del desallotjament va finalitzar pels volts de la una de la tarda. Després dels fets, l'Ajuntament de Salt va fer balanç de les destrosses i van assegurar que el mobiliari urbà que s'havia mogut ja tornava a ser lloc i que un contenidor i cinc senyals havien quedat malmesos.

Poc després de fer neteja a la zona es va reobrir el trànsit. El PSC de Salt, per la seva banda, va anunciar que demanaran un ple extraodinari perquè l'equip de govern de la població doni explicacions i per condemnar la situació viscuda ahir al municipi.