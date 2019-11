Faran una estació de bombeig per traslladar les aigües de Castellfollit

El consell d'administració de l'Agència Catalana de l'Aigua ha aprova un conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa. En aquest acord, l'Agència es compromet a invertir 1.200.000 euros en les obres de bombejament de les aigües residuals de Castellfollit de la Roca a la depuradora d'Argelaguer.

Segons ha explicat l'alcalde de Castellfollit, Miquel Reverter, el projecte consisteix primer a demolir la depuradora ubicada al costat del pont vell de Castellfollit. «Per causa del terreny, la depuradora es mou», ha explicat.

Un cop derruïda, en el mateix lloc faran una estació de bombeig de la qual partirà un tub que arribarà fins a l'estació depuradora ubicada a Argelaguer, al límit amb Sant Jaume de Llierca. L'alcalde ha explicat que la inversió permetrà elevar el volum d'aigua de Cas­tellfollit a tractar.

La voluntat és que l'actuació serveixi per ampliar la zona industrial de Castellfollit i també serveixi per desenvolupar zones urbanes. Reverter ha qualificat la inversió de molt favorable pel desenvolupament del poble.

En el mateix consell d'administració de l'aprovació de les obres de bombejament, l'Agència Catalana de l'Aigua va aprovar un conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per la redacció del projecte d'ampliació.