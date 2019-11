El rec Major de Banyoles connectarà l'Estany i el Barri Vell

El ple extraordinari del consistori de Banyoles va aprovar ahir que el rec Major es converteixi en un eix vertebrador entre l'Estany i el Barri Vell, amb la vista posada al turisme. S'executaran diferents obres per millorar l'entorn del rec Major i es definirà un nou itinerari senyalitzat per posar en valor el patrimoni històric i cultural al voltant del rec.

El projecte inclou tres àmbits d'actuació: la rehabilitació i recuperació del darrer tram del rec Major, entre els carrers Jaume Butinyà i Blanquers; la rehabilitació del molí dels Paraires i la seva recuperació com a font d'energia i la definició d'una nova ruta al voltant del rec Major, amb un nou itinerari per conèixer el patrimoni històric i cultural de Banyoles. El projecte està valorat en 506.907,15?, dels quals el Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat n'aportarà 253.488,57? a través del Pla de Foment del Turisme.



Noves obres

La subvenció del Pla de Foment del Turisme de la Generalitat es va aprovar ahir en una sessió extraordinària del ple municipal. També es va aprovar la modificació d'algunes de les inversions previstes per a aquest any i que es preveu adjudicar abans de 2020. Entre aquestes hi figuren el reasfaltat del tram pendent de carril bici entre la pesquera número 10 i el Club Natació Banyoles; la reposició del sauló al passeig de l'Estany en el mateix tram; el canvi per sauló sòlid a l'aparcament públic del carrer de la Sardana i en un tram del camí de l'Horta; la connexió de la xarxa ciclable, entre l'avinguda de la Farga i el passeig Mn. Constans, i diferents millores previstes en la Pla d'Accessibilitat municipal, entre d'altres. Es preveu una inversió de 224.107,70?.