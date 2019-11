L'Audiència deixa en llibertat el jove de Llagostera empresonat pels aldarulls a Girona

La Secció Quarta de l'Audiència de Girona ha ordenat la llibertat provisional per al jove de Llagostera (Gironès) empresonat pels disturbis que hi va haver a Girona la matinada del 19 d'octubre. El tribunal ha estimat el recurs d'apel·lació interposat per la defensa, perquè no veu risc de fugida –el jove té arrelament- ni tampoc de reiteració delictiva. L'Audiència, això sí, ordena que el noi, que ara té 23 anys, comparegui als jutjats cada quinze dies, li retira el passaport (tot i que no en té) i li prohibeix sortir de l'espai Schengen. El jove està acusat de dos delictes agreujats de desordres públics i atemptat a agent de l'autoritat, a més d'un tercer delicte de lesions lleus per, suposadament, haver llançat una pedra contra un agent antiavalots. Dels cinc empresonats a Girona pels aldarulls, tres continuen a presó.