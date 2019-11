Els hospitals de Girona debaten sobre la seguretat del pacient

Ahir al matí es va dur a terme a l'hospital Santa Caterina la IV Jornada de millora en la seguretat dels pacients de les comarques gironines, promoguda i coorganitzada pels diferents hospitals del territori. La jornada va reunir més de 100 participants. La voluntat dels organitzadors va ser compartir i debatre les estratègies en matèria de seguretat del pacient, així com intercanviar experiències i coneixements entre els professionals per promoure iniciatives que ajudin a millorar i consolidar una cultura en la seguretat del pacient. Els eixos centrals van ser la comunicació per minimitzar les causes que poden originar esdeveniments adversos durant la pràctica assistencial, el tractament segur dels medicaments i el paper de les noves tecnologies en la seguretat –tant per al professional com per al pacient. Entre els conferenciants hi han participat membres de la Fundació Salut Empordà (FSE). La jornada va néixer el 2012 a l'hospital de Figueres com una iniciativa de la Comissió de Seguretat del Pacient de la FSE i a dia d'avui es tracta d'un acte biennal que es coorganitza amb la resta de centres de la demarcació.