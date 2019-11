Un motorista queda ferit greu en un accident de trànsit a l'N-260 a Colera

Un motorista va resultar ferit greu ahir en un accident de trànsit a l'N-260, a l'alçada de Colera. La víctima és un home de 50 anys, que va ser traslladat a l'hospital Josep Trueta de Girona. Fins al punt del sinistre es van desplaçar dues dotacions del SEM i una dels Bombers.

Segons va informar el Servei Català de Trànsit, hi va haver dos turismes identificats al lloc dels fets, encara que de moment no s'ha esclarit si els tres vehicles van estar implicats en la col·lisió o no. L'accident, que va tenir lloc passats dos quarts de cinc de la tarda, es va produir al punt quilomètric 12 de l'N-260. La carretera es va haver de tallar.