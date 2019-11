Incendis en una caseta dels burots i en una petita masia abandonada a Olot

Un incendi ha malmès la caseta dels burots. Es tracta d'un petit edifici situat a l'entrada d'Olot per la carretera de Sant Joan de les Abadesses. La caseta és un testimoni de l'època de l'impost dels Consums (1845-1911), per la qual cosa ha estat restaurada en diferents ocasions per l'Ajuntament. En els últims temps hi havien posat fotografies antigues per rememorar la utilitat de l'edifici en temps passats. La construcció està situada al costat del carril bici de la ciutat i és una curiositat turística.

La caseta des de feia unes setmanes estava ocupada per un indigent. En l'últim ple d'Olot, l'ocupació de la caseta va sortir en l'apartat de precs i preguntes. L'alcalde d'Olot, Josep Berga, va respondre que els serveis socials tenien coneixement de la situació.

Ahir, quan l'incendi estava quasi controlat, una veïna va explicar que un home feia vida a la caseta i que encara al matí l'havia vist: «Tenia un sant Crist molt gran a l'entrada», va explicar. Va afegir que l'home tenia cartons a les finestres de la caseta.

L'incendi va començar amb flames acompanyades d'una fumerola intensa que sortien per la teulada i per les finestres. Les flames van ser captades per alguns conductors.

En un primer moment, el foc va provocar retencions. Es tracta d'una de les principals entrades a la ciutat i el sinistre va tenir lloc en una hora punta. En poca estona, la Policia Municipal va tenir controlat el trànsit i els Bombers van poder estacionar els camions al costat del carril bici i als camps de conreu situats al costat de la caseta. Una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques va estacionar al camí de la Corda, que queda per damunt de la caseta.

Encara l'incendi de la caseta dels burots no estava apagat que, al voltant de les 17 hores, els Bombers van rebre una altra alarma. A poca distància de la caseta hi havia una petita masia abandonada on es veien flames.

Part dels Bombers es van haver de dirigir al mas, on en una habitació cremaven un matalàs i un munt de deixalles acumulades. En poca estona van tenir l'incendi apagat. Al final les feines van ser de ventilació. Ni a la caseta dels burots ni a la masia abandonada, els Bombers hi van trobar ningú.

Els veïns de les poques masies adjacents que ahir estaven al costat del camí de la Corda es mostraven preocupats pel seguit d'incendis. Alguns conductors també es mostraven indignats per la situació. Després de l'incendi, la caseta mostrava un aspecte molt dolent. Encara amb restes de cartons, les finestres estaven obertes i ben fumades. La part inferior de la coberta estava totalment cremada i la coberta de la teulada tenia obertures.



Testimoni dels Consums

La funció de la caseta era la de resguardar els burots que vigilaven l'entrada d'aliments a Olot. La vigilància era per cobrar l'impost dels Consums, que ara és recordat com un cosa d'un cert folklorisme però que en realitat va ser una lacra per a les capes populars.

Creat el 1845 pels governs liberals, l'impost gravava els aliments i béns de primera necessitat. El govern disposava una quantitat base i els ajuntaments l'havien de repartir. Sense presència als consistoris, els pobres patien els consums. L'impost va provocar una revolta amb morts a Manresa. Més a prop, a la Garrotxa, a Sant Joan les Fonts van cremar l'escorxador i van ensorrar la casa on el cobraven, i a Santa Pau les autoritats van empresonar i condemnar a presó llarga uns quants veïns per haver participat en un motí contra els Consums.

Els Consums van ser abolits el 1911, però els ajuntaments van continuar cobrant l'entrada d'aliments. A partir de 1911, el cobrament es va relaxar molt i d'aquí la imatge tranquil·la que n'ha quedat. La caseta, erigida a finals del XIX o principis del XX, va funcionar fins als anys seixanta.