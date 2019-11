S'incendia la cabina d'un camió que anava buit a Sales de Llierca

La cabina d'un camió sense càrrega va incendiar-se ahir mentre circulava per l'A-26, a Sales de Llierca i en direcció Olot. Tot i l'afectació de les flames, que van cremar gran part del vehicle, el conductor va resultar il·lès. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís de l'incident deu minuts abans de la una del migdia, i tres vehicles van encarregar-se d'apagar l'incendi i posteriorment de refredar-lo, unes tasques que es van allargar fins prop de les dues de la tarda. Per tal de retirar el vehicle es va haver de tallar un dels carrils de l'A-26 en direcció Olot, un fet que va produir un quilòmetre de congestió a la via a l'alçada d'Argelaguer durant més d'una hora. Es desconeix l'origen de l'incendi, ja que en el moment dels fets el camió no transportava cap càrrega.