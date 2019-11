Desencallen l'ampliació de l'escola Joan Maragall de Santa Pau

Un moment de la reunió feta per plantejar les diferents fases de les obres.

Un moment de la reunió feta per plantejar les diferents fases de les obres. foto: DdG

Les obres d'ampliació de l'escola Joan Maragall de Santa Pau començaran en el termini de dues o tres setmanes i tindran la part forta durant els dies de les vacances de Nadal. Ho ha explicat l'alcalde de Santa Pau, Pep Companys (ERC).

Segons ell, el dijous dia 21 de novembre va tenir lloc una reunió a l'escola, en la qual van participar tècnics del Departament d'Ensenyament, de Construccions Pallàs (empresa guanyadora del concurs) i membres de l'Ajuntament. A la reunió van tractar els períodes en els quals faran les diferents fases de les obres per tal d'entorpir la feina dels docents el mínim possible.

L'imminent inici de les obres d'ampliació de l'escola desencalla la situació provocada per la renúncia de l'empresa guanyadora del concurs per les obres. Segons Companys, sense la renúncia les obres haurien començat el segon semestre de 2018. En canvi, ho faran en el quart trimestre del 2019.

Amb les obres, l'escola augmentarà uns 300 m2, l'equivalent de la tercera part de la superfície actual. Hi haurà tres aules més per a l'educació infantil i una aula per a la psicomotricitat.