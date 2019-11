Petició de 10 anys de presó per apunyalar un home en una baralla a Figueres

Un home acusat d'efectuar quatre apunyalaments a un altre amb qui s'estava barallant als afores d'un local d'oci de Figueres s'enfronta a 10 anys de presó per homicidi en grau de temptativa i per amenaces greus. La causa també inclou una segona processada a qui l'acusació considera coautora dels fets pels quals es demana 9 anys de privació de llibertat.

Els fets van produir-se a primera hora del matí del 7 d'abril de 2017 a l'exterior d'un local d'oci, quan segons la versió de les acusacions, víctima i processat van iniciar una discussió violenta. En un moment donat l'acusat va treure un ganivet i va apunyalar fins a cinc vegades la víctima, mentre que la segona processada li hauria colpejat el cap amb un got de vidre. L'home va fugir cap a la botiga d'una gasolinera propera per demanar ajuda, però el processat el va seguir a l'interior de l'establiment, on l'hauria amenaçat dient-li que si el denunciava, el mataria.

L'Audiència de Girona va jutjar ahir els dos processats, a qui les acusacions consideren que van actuar amb ànim de matar la víctima, una versió que les defenses neguen. En el cas de l'home que va apunyalar la víctima, la defensa demana que se'l condemni a un delicte de lesions consumades amb instrument perillós amb atenuants que reduirien la pena a un any de presó, i pel que fa a la segona coautora, la defensa vol que se l'absolgui en considerar que no hi ha cap prova que la incrimini. El responsable de l'apunyalament es troba en presó preventiva des de l'any passat.

La víctima va concretar que la baralla va iniciar-se després d'un breu intercanvi de paraules on l'acusat li havia demanat una cigarreta i ell li havia dit que no en tenia. Llavors, tot i que no el coneixia de res i només el coneixia «del carrer», se li va abraonar i segons la seva versió i en contra del que consta als informes mèdics, va patir cinc ferides i no quatre, ja que la del cap no va deixar-li cap marca. Amb tot, va necessitar un mes per recuperar-se de les lesions. De fet, l'exploració va concloure que una de les ferides, que va rebre a la mandíbula, va ser efectuada en una zona que hauria pogut posar en perill la seva vida.

L'acusat manté que la baralla va tenir lloc després de veure com la víctima juntament amb dos altres homes es dirigien a la seva exparella amb intencions de caràcter sexual. Tot i això durant la vista va assegurar que l'arma la duia la víctima, i que ell li va treure per evitar que l'agredís. En declaracions al seu lletrat, l'únic a qui va accedir a respondre, va al·legar que no tenia intenció de matar-lo.

Pel que fa a la segona acusada, va contestar en preguntes de la seva defensa que no va colpejar la víctima amb cap got de vidre, ja que en duia un de plàstic.

Durant la vista les acusacions van modificar les conclusions, afegint subsidiàriament una pena de lesions consumades amb arma perillosa, la que demana la defensa del principal acusat. Per aquest delicte la pena es redueix als 5 anys. També li demanen llibertat vigilada durant 10 anys posterior a la pena de presó. Per a la segona processada, a qui no se l'acusa del delicte d'amenaces, demanen 9 anys de reclusió i 3 anys de llibertat vigilada. En concepte de responsabilitat civil demanen 25.000 ? per les seqüeles provocades a la víctima i 1.250 ? pels danys patits i que en aquest cas l'acusat ja ha abonat.

La defensa de l'autor de l'apunyalament, que va confirmar que es tracta del responsable de les ferides, sosté que en el moment dels fets estava sota la influència de drogues i d'alcohol. Per això rebutja la qualificació d'homicidi en grau de temptativa que defensen les acusacions i indica que el delicte aplicable seria de lesions consumades amb instrument perillós, i que concorren dues circumstàncies atenuants que reduirien la pena fins a l'any de presó. El cas ha quedat vist per a sentència.