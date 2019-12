Novembre, el primer mes sense víctimes mortals a Girona

El mes de novembre ha acabat com l'únic de l'any 2019 sense cap víctima mortal d'accident de trànsit a la província de Girona.

Tot i aquesta dada optimista, des de principis d'any han mort 32 persones en vies urbanes i interurbanes de les comarques gironines.

D'aquestes, 15 pertanyen al que s'anomena col·lectius vulnerables. En concret, han mort cinc persones atropellades i tres ciclistes han perdut la vida mentre circulaven per les vies de Girona. I com a grup més destacat de víctimes mortals hi ha el dels motoristes, que han perdut set persones en accidents de trànsit.

El sinistre viari mortal més recent data del 27 d'octubre a la GI-533 a Aiguaviva. Un conductor begut va bolcar el cotxe i va morir el copilot. Va acabar detingut i finalment el jutge el va deixar en llibertat provisional amb mesures cautelars com ara, la retirada del passaport, la prohibició de conduir durant sis mesos i l'obligació de comparèixer cada quinze dies al jutjat.



El segon mes a zero dels últims vuit anys

Per trobar un mes sense cap difunt a les carreteres i carrers de la demarcació cal desplaçar-se fins al febrer de l'any 2014.

De les dades oficials del Servei Català de Trànsit, que van del 2012 al 2019 i de les dades recopilades per Diari de Girona, es pot comprovar que aquest novembre d'enguany és el segon mes dels últims vuit amb zero víctimes mortals.

Si el desembre no és un mes molt negre, les comarques de Girona podrien tancar amb un any amb menys sinistralitat en vies urbanes i interurbanes. L'any 2018 es va acabar amb 45 persones mortes d'accident de trànsit i enguany -fins a novembre- la xifra s'ha elevat fins a 32.

Al conjunt de Catalunya, segons el Servei Català de Trànsit, en vies urbanes -carreteres- des de l'1 de gener fins al 30 de novembre, 163 persones han mort en 150 accidents mortals a les carreteres catalanes.

El nombre de víctimes mortals representa una reducció del 10,4% respecte al mateix període de l'any passat.