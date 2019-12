Girona té més morts que nounats i la taxa de natalitat més baixa des de 1975

La natalitat continua baixant a les comarques gironines i durant el primer semestre de 2019 va registrar un creixement vegetatiu negatiu. Segons les dades provisionals del Moviment Natural de la Població fetes públiques ahir per l'INE, durant els sis primers mesos d'aquest any es van registrar un total de 3.080 naixements i 3.338 defuncions; és a dir, que hi va haver 258 morts més que naixements. La tendència de les comarques gironines, tanmateix, no és excepcional, sinó que segueix la mateixa línia que el conjunt de l'Estat, on el creixement vegetatiu va presentar un saldo negatiu de 45.404 persones durant la primera meitat de l'any.

A les comarques gironines han nascut, durant els sis primers mesos d'aquest any, 1.601 nens i 1.479 nenes. Es tracta, doncs, de 3.080 naixements, una xifra que es troba per sota de la quantitat de defuncions, que van ser 3.338: 1.711 homes i 1.627 dones. Així doncs, la demarcació ha registrat un creixement vegetatiu negatiu. A l'espera de saber si aquesta tendència s'acaba confirmant a finals d'any, cal recordar que durant la última dècada el nombre de naixements ha anat baixant de forma progressiva, però durant aquest període no s'havia arribat a un creixement vegetatiu negatiu com sí que ha passat ara. La taxa bruta de natalitat a les comarques gironines durant el primer semestre va ser de 8,96 naixements per cada mil habitants, la xifra més baixa des de l'inici de les estadístiques de l'INE, el 1975. Tot i això, cal tenir en compte que Girona és una de les províncies que registren un major fluxe migratori, de manera que sovint el descens de la natalitat es veu compensat, estadísticament, per l'arribada de persones d'altres països, malgrat que aquestes migracions ja no assoleixen les grans xifres d'anys enrere.

Al conjunt d'Espanya, durant la primera meitat d'aquest 2019 es van registrar un total de 170.074 naixements, el que significa un 6,2% menys que durant el mateix període de l'any anterior. D'aquesta manera, el conjunt de l'Estat també continua amb la tendència a la baixa que ha anat experimentat al llarg dels darrers anys, i que només es va veure interrompuda l'any 2014. Fonts de l'INE van assenyalar a Europa Press que es tracta de la xifra més baixa de naixement des de l'any 1941, que és quan l'agència estatal va començar a registrar aquest tipus de dades.

D'altra banda, a tot Espanya s'ha incrementat lleugerament el nombre de naixements de mares estrangeres, que han suposat un 21,5% del total, davant del 20,1% que van representar durant el primer semestre de 2018.

Pel que fa a les defuncions, les xifres també van anar a la baixa, ja que durant el primer semestre van morir en el conjunt d'Espanya un total de 215.478 persones; un 5,4% menys que durant el mateix període de 2018.

Al conjunt de l'Estat, el creixement vegetatiu ja porta essent negatiu des de l'any 2015. Durant aquest primer semestre, concretament, s'han registrat 45.404 defuncions més que no pas naixements, una xifra molt similar a la del mateix període que l'any passat.