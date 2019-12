La CUP vol que la Generalitat porti Ryanair al jutjat

La CUP considera que la Generalitat hauria d'actuar amb més contundència contra Ryanair pel canvi de condicions laborals dels seus treballadors a Girona a canvi de mantenir la base a l'aeroport de Vilobí. Per això, ha reclamat al govern català que porti d'ofici l'aerolínia irlandesa als jutjats per haver actuat d'una manera «macabra, salvatge i absolutament il·legal» contra els seus empleats. El diputat Vidal Aragonès considera que la companyia va voler generar «pànic i terror» entre els treballadors i les seves famílies amb l'amenaça de tancament de la base per tal que acceptessin una retallada de les condicions laborals. D'altra banda, la diputada provincial Laia Pèlach ha anunciat que demanaran que es revisin tots els diners que s'han posat «a benefici» de la companyia a través dels convenis amb diferents administracions.

Per a la formació independentista, no n'hi ha prou amb el fet que Treball hagi iniciat una inspecció per determinar si el canvi de condicions laborals dels treballadors de Ryanair s'ajusta a dret. Vidal Aragonès creu que cal anar més enllà i demana al govern català que denunciï directament la companyia al jutjat per «vulneració de drets fonamentals» de la plantilla gironina. «Volem que es declari que l'actuació de la companyia ha estat absolutament il·legal», reclama Aragonès, que critica especialment el fet que la companyia hagi anunciat que acomiadarà aquells treballadors que, malgrat firmar el nou contracte, van afegir-hi un annex mostrant la seva disconformitat amb el canvi de condicions. «A més de fer-los xantatge, se'ls tracta de forma discriminatòria», lamenta.



«Cedir al xantatge»

Pèlach, per la seva banda, critica la resposta de les administracions i entitats del territori. «S'han limitat a beneir l'acord de forma acrítica, fixant-se només en el turisme però sense donar cap suport als treballadors», lamenta. La diputada provincial, però, ha deixat clar que no els sorprèn aquesta actitud, ja que l'aposta del territori «ha estat cedir sempre als xantatges de Ryanair». Per això, ha anunciat que s'ha de revisar «l'aposta en benefici d'aquesta companyia», fet que inclou totes les aportacions econòmiques que es realitzen des de les administracions.