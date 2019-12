Posen a la venda una cervesa solidària a favor de la recerca en autisme de Salt

La cervesa Am Able.

El local de cervesa artesana Conesa Beer Bar de Barcelona ha posat en venda la cervesa Am Able , que recollirà fons per a l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), centre de referència en el tractament de l'autisme. La cervesera catalana l'Espiga ha estat la responsable de la seva creació, conjuntament amb la cervesera valenciana Zeta Beer. El doctor Ramon Novell, cap de Servei de Discapacitat Intel·lectual i Salut Mental de l'IAS, i el doctor Jordi Cid, coordinador de Programes de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, l'han qualificada com a «regal de Nadal». Durant la presentació, Cid va deixar molt clar que «ens interessa fer recerca per tenir coneixement i transmetre'l a totes les persones implicades; en realitat, l'objectiu és la recerca aplicada per millorar la qualitat de vida i l'autonomia de les persones amb autisme».

Respecte al projecte liderat per Conesa Beer Barcelona, va deixar molt clar que «no hi ha accions solidàries com aquesta i ajudarà molt a assentar els projectes de recerca». Durant la seva intervenció, el doctor Ramon Novell va explicar que «una de cada 100 persones té autisme». Una xifra que permet deduir la gran diversitat de perfils amb TEA que existeixen. Sobre la feina de l'IAS, el doctor Novell va destacar «l'orgull de formar part d'aquest equip i en realitat jo només soc un director d'orquestra de molts bons músics». Finalment va fer referència al nom de la cervesa, «una paraula, amable, que es pot llegir igual en català, en castellà i en anglès» i que fa referència a la campanya «I AM» que s'utilitza a alguns països per visualitzar l'autisme i les persones que el tenen.



Model d'atenció a l'IAS



El model d'atenció integral a les persones amb Trastorn del Desenvolupament Intel·lectual de l'IAS es va iniciar ara fa 16 anys i es fonamenta en la coordinació entre els serveis sanitaris, socials i cívics implicats en l'atenció a les persones amb discapacitat i les seves famílies per garantir la continuïtat de l'atenció en tots els camps que afecten la vida de les persones afectades.