Olot demana controls de la qualitat de l'aire a l'avinguda Sant Jordi

L'Ajuntament d'Olot ha demanat controls de la qualitat de l'aire a l'avinguda Sant Jordi al Departament de Territori i Sostenibilitat. En el programa d'atenció als veïns de l'alcalde a Ràdio Olot, Josep Berga va explicar que «darrerament vàrem encarregar al Departament de Territori i Sostenibilitat que ens faciliti el camió que fa les funcions d'unitat de control de la contaminació atmosfèrica i que l'ubiqui a l'avinguda Sant Jordi, l'any vinent».

L'alcalde va explicar que els controls de la contaminació atmosfèrica que faci el Departament serviran per tranquil·litzar els veïns de l'avinguda sobre el fet que la contaminació atmosfèrica no sobrepassa els nivells permissibles.

Si en cas contrari, els nivells de contaminació, com defensen els veïns, són més alts del que seria aconsellable, Berga va considerar que les dades amb alts nivells de contaminació serviran per posar-les sobre la taula en les negociacions per aconseguir avançar en la variant d'Olot. Per la seva part, els veïns han fet controls de la qualitat de l'aire pel seu compte i asseguren que en alguns moments la contaminació supera alguns dels llindars recomanats per l'Organització Mundial de la Salut.

A més de demanar la unitat mòbil de control de l'atmosfera de la Generalitat, el 28 de novembre, la Junta de Govern de l'Ajuntament d'Olot va aprovar la compra de dos sensors per mesurar la qualitat de l'aire. Els aparells serviran per obtenir dades continuades de la qualitat de l'aire en els llocs on hi hagi queixes per contaminació. Els sensors seran gestionats pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA). A més de demanar controls de la qualitat de l'aire Berga va explicar que el pressupost del 2020 inclou la compra i instal·lació de radars per controlar la velocitat dels vehicles que transiten per l'avinguda Sant Jordi.

Els controls de l'aire i els radars formen part de les mesures de l'Ajuntament per millorar la qualitat de vida dels veïns mentre esperen que la posada en servei de la variant d'Olot acabi amb el fet de viure al costat de la travessera que connecta dues carreteres de la Generalitat amb un trànsit elevat de vehicles pesants.



Plataforma de veïns

La plataforma de veïns No és un vial, és un carrer des de fa mesos que es queixa de males olors i de contaminació. Fa uns dies, van fer arribar la protesta a la Sindicatura de Greuges i asseguren que faran més accions de protesta amb l'objectiu d'aconseguir una variant que serveixi per descongestionar l'avinguda.