Banyoles preveu licitar les obres de la nova plaça de davant de l'Ajuntament el 2020

L'Ajuntament de Banyoles preveu licitar l'any vinent les obres de construcció de la nova plaça de davant de l'edifici consistorial on actualment hi ha una font de ciment. Aquest element patrimonial es mantindrà però es preveu que es traslladi uns metres. Els treballs, que costaran uns 400.000 euros, són la primera fase del projecte de remodelació del passeig Indústria, un punt neuràlgic a la ciutat. El disseny ha anat a càrrec del despatx Miàs Arquitectes després de guanyar un concurs. Les altres dues fases no tenen encara calendari.

El projecte de remodelació del passeig Indústria i els entorns de l'Ajuntament de Banyoles es va donar a conèixer ara fa un any quan es va anunciar el despatx d'arquitectes guanyador del concurs, Miàs Arquitectes. La reforma vol donar prioritat als vianants en l'espai públic i en millorar la connexió amb el barri vell i s'ha dividit en tres fases.

"Tot junt no es podrà fer i aquest 2020 començarem a licitar les obres de la primera fase", ha explicat l'alcalde, Miquel Noguer, en una atenció a mitjans. Es preveu que tinguin un cost de 400.000 euros. Se centraran en la construcció d'una nova plaça peatonal davant de l'Ajuntament i els entorns més pròxims. La font de ciment que hi ha davant de l'edifici consistorial es traslladarà uns metres més enllà.

Les altres dues fases del projecte de reforma del passeig van des de la rotonda de la clínica Salus fins a la nova plaça de l'ajuntament. En aquest tram es preveu fer-hi un carril bici, una zona de descans per a vianants i mantenir un carril per a vehicles. El darrer tram és el que anirà de la nova plaça fins a la plaça dels peixos on es vol donar una imatge de rambla amb dues fileres d'arbrat i on també només seria per a vianants. Aquestes dues fases, però, no tenen encara calendari.

Passos endavant amb la futura biblioteca

El projecte de construir la futura biblioteca comarcal a l'edifici de la Providència, propietat del Bisbat de Girona, segueix fent passos endavant. Segons Noguer, la voluntat és que tot el complex que hi ha davant de la muralla quedi "endreçat". És una obra complexa amb "molts actors que s'han de posar d'acord", segons ha admès, perquè actualment hi ha diferents usos per part d'entitats com Càritas. També s'hi preveu la construcció d'uns habitatges i una plaça. "S'està treballant bé i esperem que pugui arribar a bon port", ha afegit el batlle.