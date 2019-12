Cassà de la Selva aprova un pressupost de 10,8 milions d'euros per al 2020

Els primers pressupostos de la legislatura a l'Ajuntament de Cassà de la Selva, que des del juny governa Junts per Cassà (JxC) amb el PSC, són un 4% més elevats que els del 2019 i sumen 10.861.374,86 ?; una xifra que, amb els més d'1,9 milions dels comptes de la residència geriàtrica i els 456.486,70 de l'empresa de Gestió de serveis municipals augmenta fins als 12.620.762,72 euros.

La «contenció», el «rigor», la «planificació» i la «prudència» són els principis que, segons destaca el Consistori, regeixen els nous comptes municipals; relacionats amb els quals també destaquen el tancament de l'any amb un deute inferior al 20% i la reducció del «cost per regidor» que, segons les dades facilitades, ara és d'una mitjana de 10.378 ? anuals i el mandat anterior, d'11.560.

L'alcalde, Robert Mundet, va indicar que «no és un pressupost per tirar coets, és molt realista i, tot i que puja un 4%, bàsicament està lligat al personal i al retorn d'interessos i amortitzacions dels crèdits demanats» anteriorment. Els sous dels treballadors pugen «un 2,5% per donar compliment a la llei estatal», va aclarir el municipi en un comunicat, tot afegint que es tracta d'«una puja molt moderada».

L'equip de govern va remarcar que ha «hagut de gestionar durant sis mesos uns pressupostos que no eren els nostres i amb els que hem hagut de fer front als molts imprevistos, errors i mancances que han sorgit». En ser preguntat per aquestes errades, l'alcalde es va referir, per exemple, a la manca d'una reserva de crèdit per pagar els 15.000 euros que van costar les targetes de zona blava repartides dins una campanya de promoció del comerç local, «amb gran propaganda» –va apuntar. Mundet va dir que van descobrir la mancança «quan l'empresa ho va reclamar» i «hem hagut de fer una modificació de crèdit per pagar-ho».

D'altra banda, la rebaixa d'un 5% de l'impost de béns immobles (IBI) rústic i urbà és un dels factors destacats pel govern, que ho atribueix a «una voluntat política expressa de rebaixar la pressió fiscal a tots els ciutadans». Mundet va destacar que la mesura suposarà «deixar d'ingressar 100.000 ?».

Sobre la rebaixa de l'IBI, el grup a l'oposició, Esquerra Cassà –que ahir va votar en contra dels pressupostos–, va contradir l'equip de govern assegurant que «la recaptació de l'IBI urbà baixa només un 2,5%» i que la del rústic «no disminueix». L'alcalde va negar aquesta afirmació i va refermar que la rebaixa és del 5% per als dos tipus.

JxCassà i el PSC han deixat alguns projectes en « stand by», segons va explicar l'alcalde, a l'espera de tenir confirmades subvencions per al seu finançament. Entre elles, va dir Mundet, hi ha l'ampliació de la residència geriàtrica, la urbanització del carrer Indústria i la carretera de la Bisbal o una caldera de biomassa per a la residència i el col·legi Puig d'Arques o l'ampliació de les Vies Verdes.



El vot en contra d'Esquerra

Esquerra Cassà va argumentar el vot en contra als pressupostos del 2020 perquè «redueixen la inversió en promoció econòmica, comerç, participació i educació», a més de no preveure inversions en polítiques d'habitatge. Entre altres mancances, els republicans van denunciar que «el pressupost de la residència no és real i no contempla els recursos necessaris per fer front a totes les despeses de personal»; així com van lamentar que el govern no hagi respost cap de les seves propostes.