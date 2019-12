Banyoles aprova ampliar 25 anys la concessió de l'aparcament de les Rodes

El ple de l'Ajuntament de Banyoles va aprovar ahir, amb els nou vots a favor de l'equip de govern i els set en contra dels tres grups de l'oposició, augmentar 25 anys addicionals la concessió administrativa de l'explotació de l'aparcament soterrani de la plaça de les Rodes allargant-se a 75 anys improrrogables, comptats des de l'inici de la concessió el 1996. El motiu d'aquest canvi en la concessió es degut al fet que aquest equipament és deficitari amb una mitjana d'ocupació del 20 per cent de les 290 places. La proposta arriba determinada per la falta de rendibilitat econòmica del negoci i que l'empresa concessionària vol corregir amb un allargament de l'explotació combinat amb la remodelació de l'equipament amb un projecte d'obres de millora i acceptar la renúncia de l'empresa a l'explotació dels aparcaments de zona blava de les Rodes.

L'aparcament soterrat de les Rodes es va construir l'any 1990 en el marc de les obres olímpiques i que va promocionar l'empresa municipal Prosolba SA. L'empresa constructora Salvador Serra SA va obtenir-ne la concessió l'any 1996 per un temps d'explotació de 50 anys i amb una previsió d'ocupació del 60%, però un estudi de l'any 2017 va revelar que era del 19% i només arriba al 100% d'ocupació en dies puntuals com ara per la festa major amb l'envelat.

En la seva intervenció l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, va remarcar que «per l'Ajuntament es tracta d'afrontar el problema, defensar l'interès públic i de trobar la millor solució per a la ciutat. No es tracta d'una voluntat política i requereix trobar la solució menys dolenta possible i que no afecti el pressupost municipal». Noguer va afegir que «rescabalar aquest equipament seria molt negatiu per l'Ajuntament que hauria d'assumir les pèrdues amb els interessos que se'n derivessin i la proposta de fer un nou concurs públic tampoc seria viable, ja que és un negoci deficitari i és més que probable que cap empresa hi voldria concorre».



Acord més favorable

Els tres grups de l'oposició, Esquerra Republicana de Catalunya, Sumem Banyoles i Convivència i Progrés, van presentar un comunicat conjunt on demanaven una avaluació més profunda del sentit d'aquest aparcament en el conjunt de la ciutat i van reclamar a l'equip de govern obrir un període d'estudi per analitzar i avaluar les condicions d'un acord més favorable per totes les parts que no condicioni ni hipotequi la mobilitat futura de Banyoles trobant solucions de millora de la rendibilitat del negoci.

En aquesta línia l'oposició demana una auditoria independent externa i un pla de xoc amb mesures d'estímul a la rendibilitat de l'explotació.