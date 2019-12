Ripoll promocionarà al territori la Universitat Abat Oliba CEU

L'Ajuntament de Ripoll i la Universitat Abat Oliba (UAO) CEU, de Barcelona, han acordat buscar vies de col·laboració entre el municipi i la institució per promocionar aquest centre universitari al territori –una necessitat expressada pel responsable universitari.

L'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, i el vicerector de Relacions institucionals de la UAO CEU, Sergi Rodríguez, van acordar dilluns comprometre's a trobar sinergies per treballar conjuntament per «apropar el coneixement a les persones joves del territori». Munell va destacar «els llaços» que uneixen Ripoll i la Universitat, «sota el nom de l'Abat Oliba». El batlle va proposar la fira d'ensenyament Univers, que se celebra al març a Ripoll, com un espai per difondre l'oferta de la Universitat.