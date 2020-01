Una olotina s'haurà de gastar 2.000 euros en compres en dues hores

Ahir al migdia van fer el sorteig de la campanya de Nadal I per Reis, regals de l'ACO. Es tracta d'una campanya organitzada per l'Associació de Comerciants d'Olot. La guanyadora va ser la veïna d'Olot Irene Ayats que disposarà de dues hores per gastar-se els 2.000 euros de premi d'una iniciativa que els comerciants organitzen des de fa anys.

L'encarregada d'escollir la butlleta guanyadora entre les prop de 30.000 que s'havien dipositat a les urnes dels establiments de l'ACO va ser una nena. Com que la guanyadora no era present al sorteig, que va tenir lloc a les oficines de DinàmiG, des de l'ACO es van posar en contacte amb la Irene Ayats que tindrà dues hores per gastar-se els 2.000 euros del premi.

Els comerciants lliuraran a Irene els 16 vals de què consta el premi: 8 vals de 200 euros i 8 de 50 euros. Els podrà canviar per productes de diferents sectors oferts per les botigues de l'Associació de Comerciants d'Olot.