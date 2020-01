Protesta per un judici per injúries i calúmnies a un dona

La coordinadora per la vaga feminista del 8 de març a la Garrotxa ha convocat una concentració de suport a una noia el pròxim dimecres, dia 8 de gener a les 9.30 del matí davant del jutjat d'Olot. Segons fonts de la coordinadora, el motiu de la protesta és el judici per injúries i calúmnies a una jove denominada Aigua. La coordinadora ha plantejat que el passat mes de juny, la noia va patir una agressió sexual i va denunciar el presumpte agressor. Poc després, el denunciat per agressió sexual va denunciar, per la seva part, la presumpta víctima per injúries i calúmnies.

El judici per l'agressió sexual encara està pendent pel fet de ser considerat un delicte greu, per això abans d'haver-hi un veredicte del delicte d'agressió sexual, Aigua ha d'afrontar la denúncia feta per injúries i calúmnies. La coordinadora defineix de «salvatge» el fet que el judici per injúries i calúmnies tingui lloc «abans que el mateix judici per agressió sexual».

Han explicat que el motiu de la protesta és que volen visualitzar que la coordinadora de la vaga del 8 de març està al costat de les dones que fan el pas de denunciar. «Les associacions feministes estan per acompanyar les dones que estan immerses dins un procés que moltes vegades és com una doble agressió», ha considerat una portaveu del grup. En concret, segons el parer de l'associació, les agredides han d'afrontar preguntes que no són les indicades per la situació. Han comunicat que la coordinadora no posa en qüestió l'agressió denunciada per la seva companya. Exposen que per sobre de tot posen la confiança i la fraternitat entre dones.

La coordinadora ha plantejat que, segons dades del Consorci de Benestar Social, a la Garrotxa s'atenen dues dones a la setmana per violència masclista.

Apunten que el 2018, el Consorci va rebre 108 casos, mentre que els Mossos d'Esquadra de la Garrotxa van obrir 85 expedients d'agressions masclistes. Expliquen que, segons el seu criteri, «la culpabilització de l'agredida i la tergiversació dels fets, encara és més evident en entorns rurals com la Garrotxa». També es queixen del fet que en la major part de les ocasions els recollidors de les denúncies per violència de gènere són homes.