L'acte de divendres al puig de les basses de Figueres convocat per l'ANC va servir també per recordar el recent desaparegut bateria de Sangtraït, Martín Rodríguez, qui justament fa un any hi va actuar. Durant la nit de divendres també va ser-hi present Roger Español -que va perdre l'ull l'1-O del 2017- i es van fer parlaments i actuacions.