Roben una Mare de Déu de l'ermita de Sant Francesc d'Olot i la posen a la venda a internet

La Policia Municipal d'Olot va recuperar una imatge del Sagrat Cor de Maria que havia estat robada de l'ermita de Sant Francesc, situada dalt del volcà Montsacopa. Els fets es remunten al 13 de novembre, quan uns lladres amb palanques i ferros van esbotzar la porta de l'ermita i van entrar-hi.

L'endemà al matí un dels responsables de l'entitat que té cura de l'ermita va trobar la porta esbotzada i l'entrada oberta. Va donar part de la situació als Mossos d'Esquadra i després va fer tapar la porta, que havia quedat oberta, amb fustes i cargols.

Situada dalt del volcà, l'ermita queda separada del nucli urbà d'Olot per una pujada d'uns 4 quilòmetres i l'accés amb cotxe està tancat des de baix pel compliment de normes de protecció natural. Aquest fet apunta que els lladres van pujar i marxar a peu o amb vehicle de dues rodes.

No va ser fins passats uns dies del robatori i de l'arribada de més responsables de l'entitat que van descobrir la falta de la imatge. També es van trobar amb el fet que, segons recull Olot Televisió, l'urna de recollida d'almoines contenia més diners que abans del robatori. Abans del robatori tenia un euro i després en tenia tres.

Segons fonts consultades, la Mare del Sagrat Cor de Maria de Sant Francesc és una imatge feta pels tallers de sants d'Olot del temps de la postguerra. Van ser uns temps de molta feina per als artesans de la imatgeria religiosa d'Olot perquè havien de tornar a omplir els altars de les imatges destruïdes durant el conflicte. Es tracta d'una imatge de relativament poc valor econòmic. El que sí que té és valor sentimental per als veïns del barri de Sant Francesc i per als fidels que solen pujar fins a l'ermita a seguir oficis religiosos.



A la venda a internet

Uns dies després d'haver fet la denúncia del robatori, un membre de l'entitat que té cura dels principals edificis religiosos d'Olot va entrar a internet i es va trobar amb el fet que la Mare de Déu de Cor de Maria de Sant Francesc estava posada a la venda.

L'entitat ho va fer saber a la Policia Local, que va contactar amb l'establiment que havia penjat la imatge a la xarxa per vendre-la. L'establiment havia pres les dades de la persona que els havia venut la imatge. Així doncs, van poder recuperar la imatge i van descobrir la persona que l'havia venuda a l'establiment i que ara haurà de respondre de com la imatge va arribar a les seves mans. La imatge torna a estar exposada a l'altar de l'ermita.

En els últims anys, l'ermita ha estat objecte de robatoris i bretolades per causa del seu allunyament. Fa uns dos anys i mig, van obrir un establiment de restauració al seu costat. Des de llavors els robatoris i les bretolades han disminuït.